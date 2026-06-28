Polscy gracze walczą o lokalizację Guild Wars 3. Ruszyła petycja do ArenaNet i NCSoft

Fani nie chcą, aby gra pozostała bez polskiej wersji językowej.

Polska społeczność fanów Guild Wars chce, aby kolejna odsłona serii była bardziej dostępna dla graczy z naszego kraju. W sieci pojawiła się petycja skierowana do ArenaNet oraz NCSoft, której autorzy apelują o dodanie polskich napisów i tłumaczenia interfejsu do Guild Wars 3. Warto przypomnieć, że gra została oficjalnie ogłoszona podczas tegorocznego Summer Game Fest, gdzie zaprezentowano pierwszy zwiastun. Guild Wars 3 – gracze ruszyli z petycją, domagając się polskiej wersji językowej Inicjatywa została przygotowana w dwóch językach, po polsku i po angielsku, aby mogła dotrzeć nie tylko do rodzimych fanów, ale również do szerszej społeczności graczy. Jej głównym celem pozostaje jednak pokazanie wydawcy oraz twórcom, że zainteresowanie polską wersją językową Guild Wars 3 jest realne i może przełożyć się na większe zaangażowanie wokół gry.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że Guild Wars od wielu lat ma w Polsce wierną społeczność. Pierwsza część serii otrzymała oficjalną polską lokalizację, dlatego część graczy liczy na to, że podobne rozwiązanie pojawi się również przy okazji Guild Wars 3. Dla wielu fanów byłby to nie tylko ukłon w stronę lokalnej społeczności, ale także kontynuacja tradycji, która rozpoczęła się jeszcze przy pierwszej odsłonie marki. W petycji podkreślono również znaczenie polskiego rynku gier. Polska jest jednym z ważniejszych europejskich rynków, a coraz więcej dużych produkcji RPG oraz MMORPG otrzymuje przynajmniej polskie napisy i przetłumaczony interfejs. Zdaniem autorów inicjatywy taka decyzja mogłaby zachęcić do gry zarówno nowych odbiorców, jak i wieloletnich fanów, którzy chętniej wróciliby do świata Guild Wars, gdyby mogli poznawać fabułę, zadania i mechaniki w ojczystym języku.

GramTV przedstawia:

Ważnym elementem petycji jest doprecyzowanie, że społeczność nie domaga się pełnego polskiego dubbingu. Gracze rozumieją, że nagranie lokalizacji głosowej wiązałoby się z dużymi kosztami i skomplikowanym procesem produkcyjnym. Apel dotyczy jedynie polskich napisów oraz tłumaczenia interfejsu, które według autorów znacząco poprawiłyby przystępność gry dla tysięcy osób. Guild Wars od lat kojarzy się z rozbudowanym światem, historią i zadaniami, w których dialogi oraz opisy mają duże znaczenie dla odbioru całości. Polska wersja tekstowa mogłaby więc pomóc graczom lepiej zrozumieć fabułę, sprawniej przyswoić mechaniki i swobodniej poruszać się po grze. Dotyczy to szczególnie nowych użytkowników, którzy dopiero rozpoczynaliby swoją przygodę z serią. Autorzy petycji przekonują, że dodanie polskiego języka mogłoby ułatwić dostęp do Guild Wars 3, rozwinąć lokalną społeczność, zachęcić nowych graczy do rozpoczęcia zabawy i jednocześnie pokazać, że ArenaNet oraz NCSoft dostrzegają jedną z większych społeczności graczy w Europie. Osoby, które również chciałyby zobaczyć polskie napisy i polski interfejs w Guild Wars 3, są zachęcane do podpisania petycji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.