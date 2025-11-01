Połączenie tych dwóch wielkich science fiction może być najlepszym, co przydarzy się tym seriom

Obie franczyzy mogą tylko na tym zyskać.

Transformers i G.I. Joe wracają do gry, tym razem w zupełnie nowej odsłonie. Hasbro ogłosiło rozpoczęcie prac nad animowanym serialem osadzonym w tzw. Energon Universe, wspólnym świecie dla obu kultowych marek, którego współtwórcą jest Robert Kirkman, autor takich hitów jak The Walking Dead czy Niezwyciężony. Energon Universe – powstaje produkcja na podstawie wspólnego świata Transformers i G.I. Joe Nowy projekt nie jest jednak klasycznym crossoverem, lecz starannie budowaną narracją, w której obie marki, roboty z Cybertronu i ziemscy komandosi, stopniowo splatają swoje losy. Twórcy unikają szybkich efektów i stawiają na rozwój bohaterów, spójność świata i dojrzalszą tonację opowieści. Wszystko zaczęło się niepozornie od komiksu Void Rivals, w którym niespodziewanie pojawił się Autobot, co zapoczątkowało budowę nowego uniwersum.

W ramach Energon Universe powstały już niezależne serie koncentrujące się osobno na Transformersach i G.I. Joe. Fani mogą zobaczyć nowe interpretacje takich postaci jak Duke, Scarlett, Cobra Commander, Megatron czy Starscream, a wszystko to osadzone w świecie z wyraźnie dojrzałym tonem. Jednym z ciekawszych wątków jest choćby historia Duke’a, który po kontakcie z Decepticonami mierzy się z zespołem stresu pourazowego, a Megatron zostaje na początku uwięziony przez tajemnicze państwo Cobra-La. Twórcy przywiązują ogromną wagę do spójności uniwersum. Według Kirkmana najważniejsze było utrzymanie kluczowych cech postaci i znalezienie ich głosu w nowym medium. Inspiracją są tu klasyczne animacje z lat 80., a sam autor przyznał, że tworząc dialogi dla Optimusa Prime’a, często wyobraża sobie, czy mógłby je wypowiedzieć sam Peter Cullen, aktor, który od dekad udziela głosu tej ikonie popkultury. Najwięcej frajdy sprawia mi próba oddania brzmienia głosu Petera Cullena, kiedy piszę dla Optimusa. Miałem zaszczyt pracować z nim przy Niezwyciężonym,i to jedno z ważniejszych doświadczeń w mojej karierze. Gdy piszę, zawsze zastanawiam się, czy te kwestie pasowałyby do jego stylu - powiedział Kirkman.

GramTV przedstawia:

Choć zapowiedziany serial animowany może wydawać się początkiem dużego crossovera, jego twórca studzi emocje: Mamy wewnętrzny plan na wielkie zderzenie tych światów, ale nie zamierzamy się z tym spieszyć. Branża przesycona jest eventami i przez to tracą one swoją wagę. Gdy już do tego dojdzie, będzie to coś naprawdę wyjątkowego i odczuwalnego przez długie lata - zapewnia Kirkman. W tle trwają także przygotowania do filmowego crossovera aktorskiego z udziałem Transformers i G.I. Joe, który rozwijany jest przez Paramount. Oznacza to, że Hasbro planuje zbudować nowe, spójne uniwersum, którego animowane produkcje mają być jednym z filarów. Jeśli twórcom uda się utrzymać poziom znany z komiksów, nadchodzący serial może okazać się najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła się tym markom od lat.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.