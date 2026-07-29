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Test wiedzy o serii Dishonored. Czy masz znamię Outsidera?

Maciej Petryszyn
2026/07/29 12:00
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Dla fanów skradanek seria Dishonored to pozycja obowiązkowa. Niemniej poza świetnie skonstruowanymi poziomami cykl posiada też ciekawą fabułę. Jak wiele z niej pamiętasz? Dowiesz się w naszym quizie.

Tagi:

Quiz
Arkane Studios
Dishonored
test
Dishonored 2
testy
Dishonored: Death of the Outsider
quiz
test wiedzy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112