Test wiedzy o serii Dishonored. Czy masz znamię Outsidera?

Dla fanów skradanek seria Dishonored to pozycja obowiązkowa. Niemniej poza świetnie skonstruowanymi poziomami cykl posiada też ciekawą fabułę. Jak wiele z niej pamiętasz? Dowiesz się w naszym quizie.
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Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.
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