Polacy tworzą grę o II wojnie światowej, która nigdy się nie skończyła. Pierwszy zwiastun produkcji, nad którą pracują scenarzyści Wiedźmina

To może być kolejny polski hit.

Polskie studio Chronospace po dłuższej ciszy ponownie przypomniało o swoim projekcie War Mechanic, które ma już swoją kartę na Steam. Gra, która pierwotnie miała być symulatorem mechanika działającego na zapleczu frontu w alternatywnej wersji XX wieku, przeszła poważną przemianę i dziś prezentuje się jako pełnoprawna przygodowa gra akcji z silnym naciskiem na fabułę. War Mechanic – zwiastun ambitnie zapowiadającej się polskiej gry Akcja War Mechanic osadzona jest w realiach lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym świecie sabotaż projektu Manhattan całkowicie zmienił układ sił geopolitycznych, a starcie między USA a ZSRR przerodziło się w wyniszczającą wojnę. Gracze wcielą się w Jacka Wallace’a, mechanika uwięzionego na ogarniętej konfliktem wyspie Nordook. Ich zadaniem będzie odbudowa bazy, tworzenie systemów obronnych, eksploracja otwartego świata oraz walka z wrogimi siłami i potężnymi bossami.

Twórcy podkreślają, że kluczowym elementem rozgrywki będzie praca nad bronią i wyposażeniem, korzystanie z wielofunkcyjnego palnika do pozyskiwania surowców oraz interakcje z niezależnymi postaciami, które posiadają własne cele i motywacje. Aby nadać projektowi odpowiedniej głębi, studio Chronospace zaprosiło do współpracy uznanych twórców narracji. Do ekipy dołączyli Jacek Komuda i Maciej Jurewicz, którzy wcześniej współtworzyli scenariusze do pierwszych części serii Wiedźmin, a także brali udział w innych polskich projektach, w tym nad serialem Diabeł Łańcucki. Wprowadzenie do zespołu doświadczonych twórców pozwoliło młodemu studiu szybko dorosnąć. Wizja pozostała taka sama, ale teraz jest precyzyjna, czytelna i warta walki - podkreślił współproducent Rafał Lewkowicz.

Chronospace nie ukrywa, że metamorfoza War Mechanic nie oznacza porzucenia wcześniejszych pomysłów, lecz ich uporządkowanie: To nie jest reset, a raczej ponowne skupienie się na pewnych elementach. Zgraliśmy wszystkie elementy z narracją, oferując bogatsze tło fabularne, zadania skupione na postaciach i eksplorację, która naprawdę ma znaczenie – wyjaśnił współproducent Rafał Pelc. Gra zyskała również znaczące zmiany wizualne. Chronospace chwali się fotorealistycznymi teksturami, klimatycznymi lokacjami oraz oryginalnie zaprojektowanymi robotami i bossami, które mają sprawiać wrażenie tak żywych jak sam świat gry. Premiera War Mechanic nie jest znana. Wiadomo jedynie, że gra trafi na komputery osobiste.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.