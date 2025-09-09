Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy tworzą grę o II wojnie światowej, która nigdy się nie skończyła. Pierwszy zwiastun produkcji, nad którą pracują scenarzyści Wiedźmina

Radosław Krajewski
2025/09/09 11:20
0
0

To może być kolejny polski hit.

Polskie studio Chronospace po dłuższej ciszy ponownie przypomniało o swoim projekcie War Mechanic, które ma już swoją kartę na Steam. Gra, która pierwotnie miała być symulatorem mechanika działającego na zapleczu frontu w alternatywnej wersji XX wieku, przeszła poważną przemianę i dziś prezentuje się jako pełnoprawna przygodowa gra akcji z silnym naciskiem na fabułę.

War Mechanic

War Mechanic – zwiastun ambitnie zapowiadającej się polskiej gry

Akcja War Mechanic osadzona jest w realiach lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym świecie sabotaż projektu Manhattan całkowicie zmienił układ sił geopolitycznych, a starcie między USA a ZSRR przerodziło się w wyniszczającą wojnę. Gracze wcielą się w Jacka Wallace’a, mechanika uwięzionego na ogarniętej konfliktem wyspie Nordook. Ich zadaniem będzie odbudowa bazy, tworzenie systemów obronnych, eksploracja otwartego świata oraz walka z wrogimi siłami i potężnymi bossami.

Twórcy podkreślają, że kluczowym elementem rozgrywki będzie praca nad bronią i wyposażeniem, korzystanie z wielofunkcyjnego palnika do pozyskiwania surowców oraz interakcje z niezależnymi postaciami, które posiadają własne cele i motywacje.

Aby nadać projektowi odpowiedniej głębi, studio Chronospace zaprosiło do współpracy uznanych twórców narracji. Do ekipy dołączyli Jacek Komuda i Maciej Jurewicz, którzy wcześniej współtworzyli scenariusze do pierwszych części serii Wiedźmin, a także brali udział w innych polskich projektach, w tym nad serialem Diabeł Łańcucki.

Wprowadzenie do zespołu doświadczonych twórców pozwoliło młodemu studiu szybko dorosnąć. Wizja pozostała taka sama, ale teraz jest precyzyjna, czytelna i warta walki - podkreślił współproducent Rafał Lewkowicz.

GramTV przedstawia:

Chronospace nie ukrywa, że metamorfoza War Mechanic nie oznacza porzucenia wcześniejszych pomysłów, lecz ich uporządkowanie:

To nie jest reset, a raczej ponowne skupienie się na pewnych elementach. Zgraliśmy wszystkie elementy z narracją, oferując bogatsze tło fabularne, zadania skupione na postaciach i eksplorację, która naprawdę ma znaczenie – wyjaśnił współproducent Rafał Pelc.

Gra zyskała również znaczące zmiany wizualne. Chronospace chwali się fotorealistycznymi teksturami, klimatycznymi lokacjami oraz oryginalnie zaprojektowanymi robotami i bossami, które mają sprawiać wrażenie tak żywych jak sam świat gry.

Premiera War Mechanic nie jest znana. Wiadomo jedynie, że gra trafi na komputery osobiste.

Źródło:https://www.ign.com/articles/war-mechanic-re-revealed-doubling-down-on-single-player-gameplay

Tagi:

News
PC
zwiastun
FPS
strzelanka
II wojna światowa
Chronospace
polska gra
War Mechanic
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112