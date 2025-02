Polacy stworzyli fanowski film ze świata Gothica. Opowieść Strażnika zachwyca klimatem Górniczej Doliny

Chociaż za stworzenie Gothica odpowiada niemieckie studia Piranha Bytes, to nie licząc trylogii Wiedźmina, ze świecą szukać drugiej tak „polskiej” gry. Nic więc dziwnego, że to właśnie w naszym kraju prężnie działa Larp Gothic, w której coraz bardziej rosnąca grupa zapaleńców spotyka się, aby przeżywać wspólne przygody ze świata Khorinis. Podczas ostatniego zjazdu nagrali krótkometrażowy film zatytułowany Opowieść Strażnika, który właśnie doczekał się swojej premiery.

Opowieść Strażnika – fanowski film ze świata Gothica

Opowieść Strażnika to ponad 20 minutowy film osadzony w świecie pierwszego Gothica. Produkcja przenosi nas do Kolonii Karnej w Górniczej Dolinie, a historię poznajemy oczami wojowników Gomeza. Wszystko zaczyna się pewnej nocy, gdy ktoś włamuje się do zamku, w którym ginie cenna biżuteria i magiczna ruda, a jeden ze strażników płaci za to ogromną cenę.