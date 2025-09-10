Polacy przywracają legendę z lat 90. Panzer Dragoon II Zwei w nowej odsłonie

Druga część kultowej serii wraca w kompleksowym remake’u od polskich twórców. Zobaczymy ją w akcji już na Tokyo Game Show 2025.

Kultowy w niektórych kręgach Panzer Dragoon II Zwei doczeka się kompleksowego remake’u. Polacy zadbają o to, by odświeżona wersja gry łączyła klasyczne rozwiązania z nowoczesnymi usprawnieniami, a pierwszą okazję do zobaczenia projektu w ruchu dostaniemy już podczas zbliżających się targów Tokyo Game Show 2025.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake – powrót klasycznego celowniczka

Produkcja, przygotowywana przez studia MegaPixel Studio i Storm Trident, to kompleksowe odświeżenie Panzer Dragoon II Zwei z 1996 roku. Kultowy w niektórych kręgach tytuł pozwalał dosiąść smoka i siać zniszczenie w widowiskowych podniebnych starciach. Remake zaoferuje gruntownie przebudowaną grafikę i muzykę, a także możliwość przełączenia się na klasyczne aranżacje. Twórcy przygotowali również nowoczesny schemat sterowania oraz dodatkowe tryby, opcje i modyfikatory w ramach tzw. Puszki Pandory.