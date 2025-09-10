Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy przywracają legendę z lat 90. Panzer Dragoon II Zwei w nowej odsłonie

Mikołaj Berlik
2025/09/10 11:00
Druga część kultowej serii wraca w kompleksowym remake’u od polskich twórców. Zobaczymy ją w akcji już na Tokyo Game Show 2025.

Kultowy w niektórych kręgach Panzer Dragoon II Zwei doczeka się kompleksowego remake’u. Polacy zadbają o to, by odświeżona wersja gry łączyła klasyczne rozwiązania z nowoczesnymi usprawnieniami, a pierwszą okazję do zobaczenia projektu w ruchu dostaniemy już podczas zbliżających się targów Tokyo Game Show 2025.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake
Panzer Dragoon II Zwei: Remake

Panzer Dragoon II Zwei: Remake – powrót klasycznego celowniczka

Produkcja, przygotowywana przez studia MegaPixel Studio i Storm Trident, to kompleksowe odświeżenie Panzer Dragoon II Zwei z 1996 roku. Kultowy w niektórych kręgach tytuł pozwalał dosiąść smoka i siać zniszczenie w widowiskowych podniebnych starciach. Remake zaoferuje gruntownie przebudowaną grafikę i muzykę, a także możliwość przełączenia się na klasyczne aranżacje. Twórcy przygotowali również nowoczesny schemat sterowania oraz dodatkowe tryby, opcje i modyfikatory w ramach tzw. Puszki Pandory.

Choć dokładna data wydania gry nie została jeszcze ujawniona, remake będzie można zobaczyć na żywo już podczas Tokyo Game Show 2025, które odbędzie się w dniach 25–28 września. Panzer Dragoon II Zwei: Remake trafi na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xboksy Series X/S oraz Nintendo Switch. Do czasu targów musimy zadowolić się udostępnionymi zrzutami ekranu, ale zapowiedź sugeruje, że polscy twórcy chcą nadać grze zupełnie nowe życie.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake to odświeżona edycja drugiej części legendarnej serii strzelanek rail shooter, która przenosi gracza do wyjątkowego świata, w którym starożytne ruiny, imperialna potęga i tajemnicze stworzenia kształtują losy całego kontynentu.
Wciel się w rolę Jeana Jacque'a Lundi, młodego jeźdźca, który wraz ze swoim niezwykłym towarzyszem – smokiem o imieniu Lagi – wyrusza w niebezpieczną podróż pełną bitew, odkryć i tajemnic starożytnych cywilizacji.
Rozgrywka pozostaje klasyczną strzelanką typu rail shooter – szybką walką, w której pokonujesz wrogów zarówno bronią Lundi, jak i niszczycielskimi laserami Lagi. Dzięki atakowi Berserk Attack nawet najtrudniejsze starcia mogą zakończyć się Twoim zwycięstwem.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/panzer-dragoon-ii-zwei-remake-confirmed-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-switch-and-pc-first-details-and-screenshots

News
zapowiedź
remake
Tokyo Game Show
Panzer Dragoon
Mikołaj Berlik
