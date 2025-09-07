Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy oburzeni nowym serialem Netfliksa. Wszystko przez jednego bohatera

Jakub Piwoński
2025/09/07 16:30
0
0

Uwaga, tekst zdradza elementy fabuły serialu Czwartkowy Klub Zbrodni. Jedna z postaci wywołała kontrowersje wśród polskiej widowni.

Niedawno na Netfliksie zadebiutował kryminalny serial Czwartkowy Klub Zbrodni, adaptacja bestsellerowej powieści Richarda Osmana. Premiera mogłaby przejść bez większego echa, gdyby nie kontrowersje wokół jednego z bohaterów – Polaka o imieniu Bogdan. To właśnie jego historia wywołała dyskusję nie tylko wśród widzów i fanów książki, ale także w instytucjach kulturalnych.

Czwartkowy Klub Zbrodni
Czwartkowy Klub Zbrodni

Czwartkowy Klub Zbrodni – co z tym Bogdanem?

Uwaga – spoilery

Serial opowiada o grupie seniorów prowadzących własne śledztwo w sprawie morderstwa. Kluczową postacią okazuje się Bogdan, którego losy znacząco odbiegają od literackiego oryginału. W książce mężczyzna mści się za śmierć przyjaciela i unika aresztowania. W serialu natomiast staje się ofiarą wyzysku, przypadkowo zabija i trafia za kratki. Takie zmiany nie przypadły do gustu ani Osmanowi, ani części widzów.

Najostrzej zareagowała jednak Anna Tryc-Bromley, dyrektorka Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, która stwierdziła, że twórcy przedstawili Polaka w uproszczony i stereotypowy sposób. Zwróciła też uwagę, że Elizabeth grana przez Helen Mirren mówi w serialu po polsku lepiej niż sam Bogdan. Według niej do tej roli należało zatrudnić polskiego aktora, a nie brytyjskiego Henry’ego Lloyda-Hughesa.

GramTV przedstawia:

Mimo zamieszania (i równie mieszanych recenzji), serial cieszy się popularnością na Netfliksie. W obsadzie znaleźli się m.in. Helen Mirren, Pierce Brosnan i Celia Imrie. Czwartkowy Klub Zbrodni to ekranizacja pierwszej części cyklu Osmana, który od kilku lat cieszy się ogromnym uznaniem czytelników na całym świecie.

Tagi:

Popkultura
Helen Mirren
Pierce Brosnan
serial kryminalny
serial Netflix
Czwartkowy Klub Zbrodni
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112