Polacy oburzeni nowym serialem Netfliksa. Wszystko przez jednego bohatera

Niedawno na Netfliksie zadebiutował kryminalny serial Czwartkowy Klub Zbrodni, adaptacja bestsellerowej powieści Richarda Osmana. Premiera mogłaby przejść bez większego echa, gdyby nie kontrowersje wokół jednego z bohaterów – Polaka o imieniu Bogdan. To właśnie jego historia wywołała dyskusję nie tylko wśród widzów i fanów książki, ale także w instytucjach kulturalnych.

Serial opowiada o grupie seniorów prowadzących własne śledztwo w sprawie morderstwa. Kluczową postacią okazuje się Bogdan, którego losy znacząco odbiegają od literackiego oryginału. W książce mężczyzna mści się za śmierć przyjaciela i unika aresztowania. W serialu natomiast staje się ofiarą wyzysku, przypadkowo zabija i trafia za kratki. Takie zmiany nie przypadły do gustu ani Osmanowi, ani części widzów.

Najostrzej zareagowała jednak Anna Tryc-Bromley, dyrektorka Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, która stwierdziła, że twórcy przedstawili Polaka w uproszczony i stereotypowy sposób. Zwróciła też uwagę, że Elizabeth grana przez Helen Mirren mówi w serialu po polsku lepiej niż sam Bogdan. Według niej do tej roli należało zatrudnić polskiego aktora, a nie brytyjskiego Henry’ego Lloyda-Hughesa.