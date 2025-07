Pokolenie Z boi się dzwonić? Google ma na to sposób

Coraz więcej młodych ludzi odczuwa lęk przed rozmowami telefonicznymi. Zjawisko to, określane mianem telefobii, staje się wyzwaniem dla firm technologicznych. Google postanowiło przekuć ten problem w szansę – i wprowadza funkcję AI, która ma rozwiązać codzienne problemy użytkowników z generacji Z.

Google AI wykona telefon, a ty dostaniesz tylko odpowiedź

Nowe narzędzie Google umożliwia sztucznej inteligencji wykonywanie połączeń telefonicznych w imieniu użytkownika. Przykład? AI może zadzwonić do restauracji, by zapytać o dostępne menu, albo do weterynarza, by sprawdzić ceny szczepień. Odpowiedź trafia do właściciela smartfona w formie pisemnej – bez konieczności odbierania jakiegokolwiek połączenia.