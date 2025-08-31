Pokemony prawie nie trafiły na rynek USA. To był absurdalny powód

Pokemon to globalny fenomen, który od lat przynosi miliardy dolarów przychodu i łączy pokolenia fanów. Jak się okazuje, niewiele brakowało, aby seria nie trafiła do USA.

Jak się okazuje, w połowie lat 90. serial anime z Pikachu i Ashem niemal nie został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych, a to wszystko dlatego, że jedna z największych wówczas firm dystrybucyjnych uznała go… za “zbyt słodki”. Absurdalny powód prawda?

Pokemony prawie ominęły USA

W latach 90. anime było w USA niszową rozrywką, a tamtejsi dystrybutorzy ostrożnie podchodzili do licencjonowania japońskich produkcji. Stu Levy, późniejszy założyciel Tokyopop, natknął się na kasety z Pokemonami w japońskiej wypożyczalni w Los Angeles. Dostrzegł potencjał serii, która już wtedy była hitem w Japonii i zaproponował jej zakup Saban Entertainment, czyli firmie znanej między innymi z sukcesu Power Rangers. Saban jednak odrzuciło ofertę. Jak wspomina Levy, ówczesny prezes firmy uznał, że Pokemony są “zbyt miękkie, zbyt urocze i mało atrakcyjne” dla zachodnich dzieci, które miały rzekomo preferować bardziej “mocne” produkcje.