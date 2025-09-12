Pokémony jakich jeszcze nie było. Pokopia otworzy nowy rozdział na Nintendo Switch 2

The Pokémon Company, Game Freak oraz Koei Tecmo oficjalnie zapowiedziały nowy tytuł – Pokémon Pokopia. Produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch 2. Premiera gry planowana jest na wiosnę 2026 roku, a gracze będą mieli możliwość nabycia jej zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej.

Pokémon Pokopia oficjalnie zapowiedziane. Premiera już na wiosnę 2026

Pokémon Pokopia to gra będąca symulatorem życia, w której główną rolę odgrywa Ditto. Zmiennokształtna postać ma zdolność do eksploracji i uczenia się ruchów od zaprzyjaźnionych Pokémonów. Na przykład, interakcja z Bulbasaurem pozwoli graczom nauczyć się umiejętności Leafage, niezbędnej do uprawy roślinności.

W Pokopii gracze będą też zbierać rozmaite materiały, które następnie wykorzystają do budowania mebli, uprawy warzyw oraz tworzenia domów dla Pokémonów. Z czasem możliwa będzie rozbudowa miejsca w pełnoprawne miasteczko, do którego będzie można zapraszać innych graczy.