Pokémony jakich jeszcze nie było. Pokopia otworzy nowy rozdział na Nintendo Switch 2

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 20:30
Ditto w roli głównej.

The Pokémon Company, Game Freak oraz Koei Tecmo oficjalnie zapowiedziały nowy tytuł – Pokémon Pokopia. Produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch 2. Premiera gry planowana jest na wiosnę 2026 roku, a gracze będą mieli możliwość nabycia jej zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej.

Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia oficjalnie zapowiedziane. Premiera już na wiosnę 2026

Pokémon Pokopia to gra będąca symulatorem życia, w której główną rolę odgrywa Ditto. Zmiennokształtna postać ma zdolność do eksploracji i uczenia się ruchów od zaprzyjaźnionych Pokémonów. Na przykład, interakcja z Bulbasaurem pozwoli graczom nauczyć się umiejętności Leafage, niezbędnej do uprawy roślinności.

W Pokopii gracze będą też zbierać rozmaite materiały, które następnie wykorzystają do budowania mebli, uprawy warzyw oraz tworzenia domów dla Pokémonów. Z czasem możliwa będzie rozbudowa miejsca w pełnoprawne miasteczko, do którego będzie można zapraszać innych graczy.

Gra zostanie wyposażona w cykl dnia i nocy, powiązany z rzeczywistym czasem, a także zmieniającą się pogodę. Dodatkowo, na graczy czekają unikalne lokacje w grze, z których każda będzie posiadała własne, charakterystyczne cechy. Wraz z ogłoszeniem premiery udostępniono również zwiastun gry.

Zapisy na cyfrowe zamówienia przedpremierowe zostaną otwarte 12 listopada.

News
Nintendo
Pokemon
symulator
pokemony
Nintendo Direct
symulator życia
Nintendo Switch 2
Pokémon Pokopia
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

