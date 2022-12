Pokémon Ultimate Journeys: The Series – premiera najnowszego sezonu już w styczniu

Znajdą się tu jacyś fani serialu z Kieszonkowymi Stworkami w roli głównej? Firma Pokémon Company International ogłosiła, że nadchodzący sezon Pokémon Ultimate Journeys: The Series będzie miał premierę 6 stycznia 2023 roku. Warto zaznaczyć, że produkcja będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem platformy Netflix. Przypomnijmy, że jest to już 25. sezon serialu.

Oglądacie jeszcze Pokemony?

Odnoszę wrażenie, że wśród starszych fanów marki Pokemon gry wideo cieszą się znacznie większą popularnością niż serial. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Mam ogromny sentyment do pierwszego sezonu, który za dzieciaka oglądałem w nieskończoność, ale obecnie wolę obcować ze światem Kieszonkowych Stworków poprzez Pokemon Go lub inne tytuły, które są dostępne na Nintendo Switch.



„Fabuła Pokémon Ultimate Journeys: The Series skupia się na przygodach Asha, Goha i Chloe. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, gdy zbliżają się do osiągnięcia swoich celów! Podczas gdy turniej Pokémon World Coronation Series nabiera tempa, Ash, Pikachu i ich przyjaciele szykują się do intensywnego treningu. W międzyczasie Goh wyrusza na serię trudnych misji próbnych, aby zostać uczestnikiem Projektu Mew” – czytamy w opisie.