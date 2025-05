Pokémon TCG Pocket zmienia Ranked Mode. Koniec z ostrymi karami i więcej nagród za serię zwycięstw

Z kolei od sezonu, który wystartuje w Pokémon TCG Pocket pod koniec lipca, wprowadzona zostanie kolejna zmiana: gracze nie będą już degradowani z rang Master Ball do Ultra Ball oraz z Ultra Ball do Great Ball w trakcie trwania sezonu. To oznacza mniej frustracji i większą stabilność rankingów. Nadal jednak utrzymane zostaną spadki na koniec sezonu – tu nic się nie zmienia.

Zmiany w Pokémon TCG Pocket mają być wprowadzane stopniowo, ale według deweloperów to dopiero początek usprawnień. Twórcy liczą, że tryb rankingowy stanie się w ten sposób bardziej zachęcający i dostępny dla szerszej grupy graczy.