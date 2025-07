Pokemon TCG Card Game Pocket wprowadza zmiany w systemie handlu kartami po sporej krytyce graczy

System handlu został dodany do cyfrowej wersji gry karcianej w styczniu, jednak szybko spotkał się z krytyką graczy. Największe kontrowersje wzbudziło wprowadzenie osobnej waluty do wymiany kart, czyli tak zwanych żetonów wymiany (trade tokens), co wielu graczy określiło jako “żart”. W marcu The Pokemon Company oficjalnie odniosło się do negatywnych opinii i zapowiedziało przebudowę funkcji.

Pokemon TCG Pocket przebudowuje system wymiany kart

Już 29 lipca żetony wymiany zostaną usunięte, a w ich miejsce wykorzystywana będzie istniejąca już waluta w grze, czyli shinedust. Co więcej, nie będzie już potrzeby poświęcania kart, by móc dokonać wymiany. W ramach rekompensaty ilość shinedustu przyznawanego za zdublowane karty zostanie podwojona. Dodatkowo, posiadane żetony wymiany będzie można wymienić w sklepie na klepsydry boosterów (pack hourglasses) oraz shinedust.