Pokemon Scarlet i Violet na nowym materiale

Premiery Pokemon Scarlet i Pokemon Violet zbliżają się wielkimi krokami. Twórcy podzielili się kolejnym materiałem, który być może zachęci Was do zakupu gry. Najnowsze wideo poświęcone zostało Pokemonom, na grzbietach których będziemy przemierzać krainę Paldea. Deweloperzy obiecują duży i bogaty świat, przez co pomoc wierzchowców niejednokrotnie okaże się nieoceniona. Trailer znajdziecie poniżej.

Wierzchowce w Pokemon Scarlet i Pokemon Violet

Według wcześniejszych zapowiedzi twórców, Pokemon Scarlet i Violet mają być pod wieloma względami rewolucyjnymi odsłonami serii, wprowadzającymi do niej powiew świeżości. O tym, że Kieszonkowe Stworki ciągle cieszą się ogromną popularnością, może świadczyć chociażby sukces Pokemon Legends: Arceus. Produkcja była rozchwytywana do tego stopnia, że zabrakło jej na sklepowych półkach.



Przymierzacie się do zakupu najnowszej odsłony, czy wolicie poczekać na recenzje? Według mnie największą niewiadomą pozostaje wydajność gry. Nintendo Switch ma coraz większe problemy z zapewnieniem stabilności podczas rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że edycje Pokemon Scarlet i Pokemon Violet zadebiutują na rynku 18 listopada. Najnowsza część serii będzie dostępna wyłącznie na Nintendo Switch.