Pokemon Presents: Zapowiedziano Pokemon Tales The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu Animation

Podczas dzisiejszej transmisji Pokemon Presents ujawniono pierwszą zapowiedź niezwykłego projektu, jakim jest poklatkowy serial animowany. Projekt jest tworzony we współpracy z legendarnym brytyjskim studiem Aardman, znanym z takich produkcji jak Wallace i Gromit czy tez Baranek Shaun.

Nowa seria nosi dość długi i chyba mało wygodny tytuł Pokemon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu, a jej premiera planowana jest dopiero na 2027 rok. Jak wyjaśnił dyrektor kreatywny Aardmana, Peter Lord: