Pokemon Presents: Pokemon Champions zaprezentowane w pełnej krasie. Jest gameplay i przybliżona data premiery

Pokemon Champions to gra w całości poświęcona starciom na arenie, w której gracze będą mogli importować swoje Pokemony z Pokemon Home lub zrekrutować nowe do walk online. Zapowiedziano zarówno mecze publiczne, jak i prywatne, a także tryby pojedynczych i podwójnych walk, które znane są z anime i kilku ostatnich gier jRPG.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Pokemon Presents zaprezentowano pierwszy zwiastun rozgrywki do gry Pokemon Champions. Jest to świeże podejście do rozgrywki, która w pełni skupia się na walkach Pokemonów. Naturalnie inspiracją było kultowe Pokemon Stadium, które swego czasu podjęło ten temat.

Na szczególną uwagę zasługuje nowy system treningu, jaki wprowadza Pokemon Champions. Gracze otrzymają możliwość przydzielania punktów do konkretnych statystyk, takich jak szybkość, atak specjalny i inne. Co więcej, będzie można własnoręcznie wybrać ataki swoim Pokemonom. Jeśli jeszcze wam mało to wiedzcie, że w najnowszej produkcji z Poksami będzie można dostosować rozkład statystyk w taki sposób, aby lepiej dopasować danego stworka do konkretnej roli na polu bitwy.

Oczywiście nie ma nic za darmo, dlatego proces treningu ma kosztować pewną walutę w grze. Nie ujawniono jeszcze, w jaki sposób będzie można ją zdobywać, ale więcej szczegółów ma pojawić się w przyszłości. Miejmy jednak nadzieję, że będzie to waluta do zdobycia w trakcie rozgrywki, bowiem w innym wypadku zrobi się z tego pay to win.