Pokemon Presents: Pokazano grę logiczną Pokemon Friends. Produkcja jest już dostępna

Pokemon Friends to urocza gra logiczna, skupiająca się na rozwiązywaniu łamigłówek i kolekcjonowaniu pluszowych wersji Pokemonów. W każdej sesji gracz rozwiązuje trzy losowo generowane zagadki, aby zdobyć specjalną włóczkę. Zdobyte włókno trafia następnie do maszyny Plush-O-Matic, która zamienia je w słodkiego pluszaka Pokemon. Gotowe przytulanki można wyeksponować w specjalnym pokoju kolekcjonerskim zaimplementowanym w grze. Charakterystyka gry sugeruje, że jest to raczej produkcja przeznaczona dla młodszego odbiorcy, ale podobno niektóre łamigłówki mogą być wymagające.

Podczas dzisiejszej prezentacji Pokemon Presents niespodziewanie zapowiedziano nową grę zatytułowaną Pokemon Friends. Jest to sympatyczna gra logiczna z pluszowymi Pokemonami i co najważniejsze, już teraz można ją pobrać z Nintendo eShop.

Gra oferuje system katalogowania zebranych pluszaków oraz możliwość oznaczania kolejnych dni logowania. Wszystko wskazuje na to, że Pokemon Friends to sympatyczna propozycja na codzienną porcję relaksującej rozrywki i łamigłówek, a także z pewnością pozycja obowiązkowa dla fanów Pokemonów.

Gra dostępna jest w cenie 15,99 dolarów, które zostało przeliczone na 42,50 zł. Dostępny jest również Pakiet Pokemon Friends Combo Bundle, który oprócz podstawowej wersji gry zawiera dwa rozszerzenia Puzzle On Packs, oferujące dodatkowe zagadki, nowe pluszaki do odblokowania oraz meble do udekorowania własnego pokoju z pluszakami. Za taki zestaw przyjdzie nam jednak zapłacić 169,80 złotych, a jeśli będziemy chcieli kupić każdy dodatek osobno, wówczas wydamy na nie po 77 złotych.

Jeśli lubicie łamigłówki i słodkie podejście do Pokemonów to ta gra jest dla was. Tymczasem zobaczcie zwiastun tej produkcji: