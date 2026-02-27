W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

World of Warcraft: Midnight

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 marca

producent: Blizzard Entertainment

wydawca: Blizzard Entertainment

Słynna masówka Blizzarda zdaje się nie mieć końca. To oczywiście kapitalna wiadomość dla fanów kultowego już MMORPG-a, które za moment doczeka się nowego rozszerzenia. World of Warcraft: Midnight, bo o nim mowa, to oczywiście drugi rozdział Sagi Serca Świata (The Worldsoul Saga). Za sprawą tego dodatku poznamy kontynuację wydarzeń zaprezentowanych w The War Within z akcją osadzoną w legendarnym królestwie Quel’Thalas. Dowiemy się, że nad światem zawisła Burza Pustki, co może pogrążyć Azeroth w mroku. World of Warcraft: Midnight to oczywiście nie tylko nowa historia związana z inwazją Xal’atath, ale także niedostępne wcześniej lokacje, nowa rasa haranirów, dodatkowa specjalizacja dla łowców demonów wykorzystująca destrukcyjną moc Pustki), możliwość budowania własnych domów (kryjówek lub siedzib), a także system Prey umożliwiający wzięcie udziału w polowaniu na elitarnych przeciwników.

Marathon

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 5 marca

producent: Bungie

wydawca: Bungie

Marathon to strzelanka firmy Bungie, która zadebiutowała w 1994, a po roku doczekała się sequela - Marathon 2: Durandal, który 13 lat później trafił na Xbox 360 za sprawą studia Freeverse. Po naprawdę długim czasie późniejsi twórcy serii Halo, a także Destiny postanowili wrócić do swoich korzeni, w efekcie czego już za kilka dni zagramy w..., tak, tak - Marathon, nową część tego sieciowego FPS-a ekstrakcyjnego opracowanego z myślą o właścicielach PC oraz konsol Xbox Series X/S i PlayStation 5. I użycie słowa “sieciowego” jest tu jak najbardziej uzasadnione, wszak Marathon nie zaoferuje kampanii fabularnej, lecz jedynie tło historyczne, a rozgrywka skupi się jedynie na współpracy i rywalizacji z innymi graczami przez internet. W trakcie zabawy naprzeciwko siebie staną bowiem dwa trzyosobowe zespoły, które zrobią wszystko, aby przetrwać i zgarnąć cenne łupy, robiąc użytek z dostępnych broni i zdolności specjalnych.