Zaloguj się lub Zarejestruj

W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/02/27 17:00
0
0

Oto pierwsza część naszego zestawienia – w marcu pojawi się naprawdę sporo ciekawych gier, sprawdźcie je koniecznie!

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight, W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 2 marca
  • producent: Blizzard Entertainment
  • wydawca: Blizzard Entertainment

Słynna masówka Blizzarda zdaje się nie mieć końca. To oczywiście kapitalna wiadomość dla fanów kultowego już MMORPG-a, które za moment doczeka się nowego rozszerzenia. World of Warcraft: Midnight, bo o nim mowa, to oczywiście drugi rozdział Sagi Serca Świata (The Worldsoul Saga). Za sprawą tego dodatku poznamy kontynuację wydarzeń zaprezentowanych w The War Within z akcją osadzoną w legendarnym królestwie Quel’Thalas. Dowiemy się, że nad światem zawisła Burza Pustki, co może pogrążyć Azeroth w mroku. World of Warcraft: Midnight to oczywiście nie tylko nowa historia związana z inwazją Xal’atath, ale także niedostępne wcześniej lokacje, nowa rasa haranirów, dodatkowa specjalizacja dla łowców demonów wykorzystująca destrukcyjną moc Pustki), możliwość budowania własnych domów (kryjówek lub siedzib), a także system Prey umożliwiający wzięcie udziału w polowaniu na elitarnych przeciwników.

Marathon

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 5 marca
  • producent: Bungie
  • wydawca: Bungie

Marathon to strzelanka firmy Bungie, która zadebiutowała w 1994, a po roku doczekała się sequela - Marathon 2: Durandal, który 13 lat później trafił na Xbox 360 za sprawą studia Freeverse. Po naprawdę długim czasie późniejsi twórcy serii Halo, a także Destiny postanowili wrócić do swoich korzeni, w efekcie czego już za kilka dni zagramy w..., tak, tak - Marathon, nową część tego sieciowego FPS-a ekstrakcyjnego opracowanego z myślą o właścicielach PC oraz konsol Xbox Series X/S i PlayStation 5. I użycie słowa “sieciowego” jest tu jak najbardziej uzasadnione, wszak Marathon nie zaoferuje kampanii fabularnej, lecz jedynie tło historyczne, a rozgrywka skupi się jedynie na współpracy i rywalizacji z innymi graczami przez internet. W trakcie zabawy naprzeciwko siebie staną bowiem dwa trzyosobowe zespoły, które zrobią wszystko, aby przetrwać i zgarnąć cenne łupy, robiąc użytek z dostępnych broni i zdolności specjalnych.

GramTV przedstawia:

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Marathon
Crimson Desert
Cooking Simulator 2: Better Together
Slay the Spire 2
Solasta II
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
World of Warcraft: Midnight
Planet of Lana II: Children of Leaf
Life is Strange: Reunion
Pokemon: Pokopia
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112