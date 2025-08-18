Pokémon Legends: Z-A wprowadzi rankedy i tryb PvP dla czterech graczy

Na mistrzostwach Pokémon World Championships w Anaheim ujawniono, że Pokémon Legends: Z-A zaoferuje graczom tryby sieciowe, których brakowało w poprzedniej części. Produkcja zadebiutuje 16 października i będzie jednym z największych wydarzeń dla marki przed jubileuszowym rokiem 2026, kiedy Pokémony świętować będą 30-lecie.

Pokémon Legends: Z-A – wsparcie dla rozgrywki online

Legends: Arceus z 2021 roku zebrało wiele pochwał za otwarty świat i nową formułę łapania stworków, ale krytykowano je za brak trybów sieciowych. W Z-A sytuacja się zmieni – gra zaoferuje walki rankingowe, prywatne mecze, system wymian oraz Mystery Gift. Powrót mechaniki ewolucji przez wymianę sugeruje, że deweloperzy chcą ponownie mocniej oprzeć się na klasycznych rozwiązaniach serii.