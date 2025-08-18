Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokémon Legends: Z-A wprowadzi rankedy i tryb PvP dla czterech graczy

Mikołaj Berlik
2025/08/18 12:00
Nowa odsłona serii stawia na rozgrywkę online i rywalizację

Na mistrzostwach Pokémon World Championships w Anaheim ujawniono, że Pokémon Legends: Z-A zaoferuje graczom tryby sieciowe, których brakowało w poprzedniej części. Produkcja zadebiutuje 16 października i będzie jednym z największych wydarzeń dla marki przed jubileuszowym rokiem 2026, kiedy Pokémony świętować będą 30-lecie.

Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A – wsparcie dla rozgrywki online

Legends: Arceus z 2021 roku zebrało wiele pochwał za otwarty świat i nową formułę łapania stworków, ale krytykowano je za brak trybów sieciowych. W Z-A sytuacja się zmieni – gra zaoferuje walki rankingowe, prywatne mecze, system wymian oraz Mystery Gift. Powrót mechaniki ewolucji przez wymianę sugeruje, że deweloperzy chcą ponownie mocniej oprzeć się na klasycznych rozwiązaniach serii.

GramTV przedstawia:

Największą nowością będzie jednak czteroosobowy tryb PvP. Trenerzy rywalizować będą w ograniczonym czasie, walcząc o największą liczbę nokautów, a potwierdzono już obecność Mega Ewolucji. Rozwiązanie to rozwija pomysł znany z Pokémon Scarlet i Violet, gdzie co-op dla czterech graczy ograniczał się jedynie do eksploracji świata.

Dla fanów oznacza to, że Pokémon Legends: Z-A stanie się pomostem do dziesiątej generacji, podobnie jak Arceus wywarł wpływ na Scarlet i Violet. Jeśli tryb PvP i rankedy sprawdzą się w praktyce, mogą stać się fundamentem przyszłych odsłon serii. Premiera gry odbędzie się 16 października 2025 roku na Nintendo Switch.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-will-feature-ranked-battles-four-player-pvp-mode/

Mikołaj Berlik
