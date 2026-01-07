Pokemon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition dostępne za 156 zł w Amazon DE

W niemieckim oddziale sklepu Amazon pojawiła się bardzo dobra promocja na Pokemon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition. Pudełkowe wydanie nowej gry studia Game Freak, przygotowanej z myślą o konsoli Nintendo Switch 2, zostało wycenione na 155,78 zł (36,99 euro).

Pokemon Legends: Z-A – oferta w Amazon DE

Gra dostępna jest w wersji pudełkowej z niemiecką okładką. Amazon DE umożliwia bezpłatną dostawę do polskich punktów odbioru – podczas zakupów wystarczy ustawić niemiecki adres na stronie głównej sklepu, a w finalnym etapie zamówienia wybrać opcję „Znajdź punkt odbioru w pobliżu”, wskazując Polskę oraz Paczkomat lub DHL.