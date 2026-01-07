Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition dostępne za 156 zł w Amazon DE

Mikołaj Berlik
2026/01/07 20:00
Nowa odsłona serii Pokémon w fizycznym wydaniu taniej, z darmową dostawą do Polski.

W niemieckim oddziale sklepu Amazon pojawiła się bardzo dobra promocja na Pokemon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition. Pudełkowe wydanie nowej gry studia Game Freak, przygotowanej z myślą o konsoli Nintendo Switch 2, zostało wycenione na 155,78 zł (36,99 euro).

Pokemon Legends: Z-A

Pokemon Legends: Z-A – oferta w Amazon DE

Gra dostępna jest w wersji pudełkowej z niemiecką okładką. Amazon DE umożliwia bezpłatną dostawę do polskich punktów odbioru – podczas zakupów wystarczy ustawić niemiecki adres na stronie głównej sklepu, a w finalnym etapie zamówienia wybrać opcję „Znajdź punkt odbioru w pobliżu”, wskazując Polskę oraz Paczkomat lub DHL.

Pokemon Legends: Z-A to kolejna odsłona eksperymentalnej linii serii Pokémon, rozwijającej formułę znaną z Pokémon Legends: Arceus. Akcja gry przenosi do regionu Kalos, a głównym miejscem wydarzeń jest Lumiose City, gdzie nacisk położono na eksplorację, dynamiczne starcia i nowe podejście do rozgrywki RPG w świecie Pokémonów.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów lub zmiany ceny.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
pokemony
Game Freak
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
