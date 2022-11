Marki Pokemon i Puma stworzyły wyjątkową kolekcję butów

Firmy Pokemon i Puma ogłosiły współpracę, owocem której będzie kolekcja butów inspirowana Kieszonkowymi Stworkami. Projektanci sięgnęli tutaj po klasykę, czyli najulubieńsze Pokemony z pierwszej edycji: Pikachu, Bulbasaur, Charmander i Squirtle. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się poszczególne pary.

Buty Pokemon w wykonaniu firmy Puma

Nie poznaliśmy jeszcze żadnych szczegółów na temat premiery i ceny, chociaż plotki mówią o tym, że kolekcja ma ujrzeć światło dzienne 12 listopada, a obuwie będzie dostępne w wersji dla dorosłych i dla dzieci. Kwestia dostępności również pozostaje zagadką. Wiemy, że zakręconych fanów Pokemon nie brakuje i wiele osób może zrobić naprawdę dużo, by dostać takie buty.



Na koniec nie pozostaje mi nic innego niż zapytać Was, które z butów najbardziej przypadły Wam do gustu? Osobiście postawiłbym na parę inspirowaną Charmanderem.

