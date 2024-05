Pogłoski sugerują, że Nintendo ma w planie reedycje dwóch klasycznych gier. Pojawią się przed premierą konsoli Switch 2

Takie pogłoski zawsze rozbudzają wyobraźnię graczy. Co to mogą być za gry? Od lat pojawiały się plotki o zremasterowanych wersjach The Legend of Zelda: Wind Waker HD i The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, wydanych w pakiecie, który z pewnością chętnie przyjęliby do swoich kolekcji posiadacze konsoli Nintendo Switch. Do tej pory kończyło się jedynie na marzeniach, ale znowu rozpaliła się iskierka nadziei, że obie gry mogą się pojawić i byłyby godnym pożegnaniem Nintendo z obecną wersją ich hybrydowej konsoli.

Dwie reedycje klasyków wyjdą na Switcha zanim pojawi się następca konsoli Nintedo?

Według PH Brazil, a warto dodać, że to oni jako pierwsi zapowiadali premierę Nintendo Switch 2 na początku 2025 roku, firma planuje wypuścić „dwie duże reedycje” przed marcem przyszłego roku. Z ich informacji wynika, że pierwsza z gier będzie zaktualizowaną wersją tytułu dla konsoli Gamecube, a druga będzie ulepszoną wersją tytułu z Nintendo 3DS. Niestety jest tu też wzmianka, że żaden z tych dwóch projektów nie pojawi się na prezentacji Nintendo Direct, która może odbyć się w przyszłym miesiącu. Kiedy więc można liczyć na premierę? Trudno powiedzieć, ale być może Nintendo celuje w końcówkę roku?