Ghost in the Shell 2: Innocence powraca na ekrany w nowej jakości. Przygotowano reedycję 4K. Nowa wersja kultowego anime na zwiastunie

Wytwórnia GKids Films ujawniła nowy zwiastun reedycji w rozdzielczości 4K klasycznego anime science-fiction Ghost in the Shell 2: Innocence.

Ghost in the Shell 2: Innocence, znany w Japonii jako po prostu Innocence (イノセンス, Inosensu) to japoński animowany film cyberpunkowy z 2004 roku, napisany i wyreżyserowany przez Mamoru Oshii. Film stanowi samodzielną kontynuację filmu Oshii Ghost in the Shell z 1995 roku i jest luźno oparty na mandze autorstwa Masamune Shirow.