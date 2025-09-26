PoE 2 z dużymi zmianami. Gracze zachwyceni

Grinding Gear Games zapowiedziało, że w przyszłym tygodniu Path of Exile 2 otrzyma łatkę 0.3.1, która wprowadzi istotne zmiany w systemie endgame’u. Twórcy zdecydowali się nie czekać do premiery dużej aktualizacji 0.4.0 i już teraz wdrażają najczęściej zgłaszane przez graczy poprawki.

Path of Exile 2 – zmiany w wieżach i mapach

Największą nowością jest zmiana działania wież i tabliczek (Tablets). Od wersji 0.3.1 tabletów będzie można używać bezpośrednio na mapach, podobnie jak skarabeuszy w pierwszym PoE, a same wieże będą służyć wyłącznie do odkrywania Atlasu i zdobywania dodatkowych przedmiotów. Modyfikatory tabliczek zostały wzmocnione, dodano nowe, a ich użycia można powtarzać.