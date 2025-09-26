Zaloguj się lub Zarejestruj

PoE 2 z dużymi zmianami. Gracze zachwyceni

Mikołaj Berlik
2025/09/26 14:00
0
0

Aktualizacja 0.3.1 rozwiązuje najczęściej krytykowane problemy graczy.

Grinding Gear Games zapowiedziało, że w przyszłym tygodniu Path of Exile 2 otrzyma łatkę 0.3.1, która wprowadzi istotne zmiany w systemie endgame’u. Twórcy zdecydowali się nie czekać do premiery dużej aktualizacji 0.4.0 i już teraz wdrażają najczęściej zgłaszane przez graczy poprawki.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – zmiany w wieżach i mapach

Największą nowością jest zmiana działania wież i tabliczek (Tablets). Od wersji 0.3.1 tabletów będzie można używać bezpośrednio na mapach, podobnie jak skarabeuszy w pierwszym PoE, a same wieże będą służyć wyłącznie do odkrywania Atlasu i zdobywania dodatkowych przedmiotów. Modyfikatory tabliczek zostały wzmocnione, dodano nowe, a ich użycia można powtarzać.

Gracze nie będą już zmuszeni do eliminowania wszystkich rzadkich przeciwników, aby zakończyć mapę – wystarczy pokonać bossa. Każda mapa będzie mieć własnego bossa, a jego ikonka pozostanie w Atlasie i wskaże potężniejszą wersję przeciwnika. Dodatkowo każda mapa będzie posiadać od jednej do trzech dodatkowych mechanik, takich jak Breach, Delirium czy Strongboxy, a rozmiar największych map i liczba potworów na niższych poziomach zostaną zmniejszone, by przyspieszyć rozgrywkę.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przyniesie także zmiany w drzewku Atlasu oraz umożliwi stosowanie Alchemy Orbs na niebieskich przedmiotach. Społeczność przyjęła poprawki z entuzjazmem, określając je jako „zmiany 10/10” i chwaląc GGG za szybkie reakcje na uwagi graczy.

Path of Exile 2 jest dostępne we wczesnym dostępie na PC oraz na konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3860076/page/1

Tagi:

News
PC
wczesny dostęp
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112