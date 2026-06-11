Podsumowujemy to, co działo się na CD-Action Expo w Łodzi!

W tym miejscu również ponownie dziękujemy naszym partnerom, bez których byłoby trudno o dodatkowe atrakcje:

Marce komputerów gamingowych Actina, na których mogliście zagrać przekrojowo w wiele różnych gier począwszy od klasyków z GOG.com po kolejne rundy w Tekken 8!

Marce HAVIT, którą mogliście przetestować nie tylko w grach, ale również na sobie (dosłownie!). Również oni dostarczyli nagrody w naszych wyzwaniach w grach takich jak Counter-Strike 2, Quake 3 Arena oraz IcyTower.

Iiyama Polska za świetny odbiór i jakość obrazu na ich gamingowych monitorach, które mogliście przetestować w różnych miejscach!

Yumisu Chairs za niezwykle wygodne fotele do całogodzinnych posiadówek bez względu na wybraną przez siebie grę!

ING Bank Śląski, który po raz kolejny zabrał najmłodszych w magiczną podróż do krainy cyberbezpieczeństwa.

Ekipie MSL oraz Plaion za wsparcie konsolami PlayStation 5, na których mogliście sprawdzić się ze swoimi znajomymi w EA Sports FC 26 oraz Screamera.

Essaudio.pl za porządne nagłośnienie wraz ze swoim głośnikiem JBL EON ONE MK2