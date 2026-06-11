Podsumowujemy to, co działo się na CD-Action Expo w Łodzi!

Podczas CD-Action Expo 2026 działo się naprawdę sporo, a my przygotowaliśmy jeszcze małą niespodziankę dla naszych “trzydziestolatków” od ekipy gram.pl!
Tak jak wspominaliśmy wcześniej nasza wyprawa do Łodzi na 30. urodziny Magazynu CD-Action to wyjątkowa okazja na to, aby świętować okrągłą rocznicę wraz z naszymi giereczkowymi przyjaciółmi. Dlatego też w formie krótkiej relacji przypominamy co działo się pod koniec maja w Łodzi!
A przy okazji kilka słów od naszej wesołej ferajny na miejscu – jeszcze raz ekipie CD-Action życzymy 100 lat, 100 lat!
W tym miejscu również ponownie dziękujemy naszym partnerom, bez których byłoby trudno o dodatkowe atrakcje:
Marce komputerów gamingowych Actina, na których mogliście zagrać przekrojowo w wiele różnych gier począwszy od klasyków z GOG.com po kolejne rundy w Tekken 8!
Marce HAVIT, którą mogliście przetestować nie tylko w grach, ale również na sobie (dosłownie!). Również oni dostarczyli nagrody w naszych wyzwaniach w grach takich jak Counter-Strike 2, Quake 3 Arena oraz IcyTower.
Iiyama Polska za świetny odbiór i jakość obrazu na ich gamingowych monitorach, które mogliście przetestować w różnych miejscach!
Yumisu Chairs za niezwykle wygodne fotele do całogodzinnych posiadówek bez względu na wybraną przez siebie grę!
ING Bank Śląski, który po raz kolejny zabrał najmłodszych w magiczną podróż do krainy cyberbezpieczeństwa.
Ekipie MSL oraz Plaion za wsparcie konsolami PlayStation 5, na których mogliście sprawdzić się ze swoimi znajomymi w EA Sports FC 26 oraz Screamera.
Essaudio.pl za porządne nagłośnienie wraz ze swoim głośnikiem JBL EON ONE MK2
Monster Energy, które w nieoceniony sposób wsparło naszą drużynę energią we wszystkie dni imprezy!
GramTV przedstawia:
Jeszcze raz również dziękujemy wszystkim, którzy wpadli na naszą strefę w ciągu tych dwóch tygodni na Expo w Łodzi – bez Was trudno byłoby o świętowanie tej wyjątkowej okazji w takiej atmosferze!
A gdzie będziemy tym razem? Tego jeszcze nie zdradzimy, ale na pewno, jak zwykle, będzie o nas dość głośno. Do następnego!
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