Znany e-sportowiec League of Legends otrzymuje prestiżowy medal od prezydenta Korei Południowej

Jakub Piwoński
2026/01/03 14:30
0
0

To najwyższe wyróżnienie sportowe w jego kraju.

Lee Sang-hyeok, znany jako Faker, został uhonorowany Medalem Cheongnyong Orderu Zasługi Sportowej – najwyższym wyróżnieniem sportowym w Korei Południowej. Odznaczenie przyznał mu prezydent kraju, Lee Jae-myung, doceniając jego dekadę wkładu w rozwój e-sportu.

Faker
Faker

Faker z medalem za sportowe zasługi

Ceremonia wręczenia medalu odbyła się w Państwowym Domu Gościnnym w Cheong Wa Dae. Faker jest pierwszym zawodnikiem e-sportowym w historii, który dołączył do grona laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. W świecie League of Legends dominuje od ponad dziesięciu lat, zdobywając rekordową liczbę tytułów mistrzowskich i budując reputację najbardziej wpływowego gracza w historii gry. Wielu fanów i ekspertów nazywa go „GOAT” – Greatest of All Time.

Po odebraniu medalu Faker podkreślił rolę zespołu i fanów w swoim sukcesie:

GramTV przedstawia:

Otrzymanie odznaczenia reprezentującego Republikę Korei to ogromny zaszczyt. Nie byłoby to możliwe bez kolegów z drużyny i wsparcia fanów, którzy zawsze są przy mnie. Będę nadal poświęcał się z całych sił, zarówno podczas zawodów, jak i poza nimi, aby promować koreański e-sport i dzielić się pozytywnymi wiadomościami.

Poza profesjonalnym rywalizowaniem Faker znany jest z uczciwości, charytatywności i dobrego charakteru. Jego postawa oraz osiągnięcia sprawiają, że jest uznawany nie tylko za wybitnego gracza, ale także za wzór dla całej społeczności e-sportowej.

Źródło:https://insider-gaming.com/faker-medal-south-korean-president-esports-achievement/

Tagi:

News
e-sport
nagroda
e-sportowcy
gracze
Faker
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

