Znany e-sportowiec League of Legends otrzymuje prestiżowy medal od prezydenta Korei Południowej

Lee Sang-hyeok, znany jako Faker, został uhonorowany Medalem Cheongnyong Orderu Zasługi Sportowej – najwyższym wyróżnieniem sportowym w Korei Południowej. Odznaczenie przyznał mu prezydent kraju, Lee Jae-myung, doceniając jego dekadę wkładu w rozwój e-sportu.

Faker z medalem za sportowe zasługi

Ceremonia wręczenia medalu odbyła się w Państwowym Domu Gościnnym w Cheong Wa Dae. Faker jest pierwszym zawodnikiem e-sportowym w historii, który dołączył do grona laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. W świecie League of Legends dominuje od ponad dziesięciu lat, zdobywając rekordową liczbę tytułów mistrzowskich i budując reputację najbardziej wpływowego gracza w historii gry. Wielu fanów i ekspertów nazywa go „GOAT” – Greatest of All Time.