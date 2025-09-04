GSPS 2025 rusza już we wrześniu. Charytatywny Event Speedrunningowy na rzecz fundacji ITAKA

Już od 10 do 14 września Kraków stanie się centrum polskiej sceny speedrunningowej. W Hotelu Swing przy ulicy Dobrego Pasterza odbędzie się kolejna edycja charytatywnego wydarzenia Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie 2025, którego celem jest zebranie środków na funkcjonowanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA. Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie 2025 – szczegóły charytatywnego wydarzenia Przez pięć dni gracze z całego kraju i zagranicy będą prezentować swoje umiejętności w ekspresowym przechodzeniu gier. Widzowie zobaczą zarówno klasyczne tytuły, jak i najnowsze produkcje, a wszystko to transmitowane będzie na żywo na Twitchu i YouTubie.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie jest jedynie pokazem umiejętności, lecz przede wszystkim szansą na realną pomoc. Każda złotówka przekazana podczas GSPS 2025 to wsparcie dla osób, które zmagają się z kryzysem psychicznym. Antydepresyjny Telefon Zaufania to miejsce, gdzie ktoś zawsze odbierze i wysłucha – mówią przedstawiciele Fundacji ITAKA. Do tej pory inicjatywa Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie zebrała już ponad 350 tysięcy złotych na cele charytatywne. Podczas ostatniej odsłony, zatytułowanej GSPS Dzieciom 2025, udało się przekazać blisko 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Emocji na pewno nie zabraknie. Na scenie pojawią się doświadczeni speedrunnerzy, którzy w błyskawicznym tempie zmierzą się z kultowymi tytułami takimi jak Gothic, GTA czy Wiedźmin 3, a także z nowszymi produkcjami, w tym Cyberpunkiem 2077. W poprzednich edycjach nie zabrakło też rodzimych klasyków jak Kangurek Kao, który wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Jednak nie tylko gry będą atrakcją wydarzenia. Uczestnicy obecni w Krakowie będą mogli wziąć udział w dodatkowych aktywnościach, a osoby oglądające transmisję na żywo będą miały okazję do wspólnego kibicowania, komentowania i wspierania akcji poprzez donacje. Organizatorzy przygotowali też specjalne niespodzianki: Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom. Najhojniejsi z nich mogą liczyć na wyjątkowe nagrody, które przygotowaliśmy specjalnie na tę edycję – zapowiadają twórcy GSPS. Wstęp na wydarzenie w Krakowie jest bezpłatny dla wszystkich, a transmisje na żywo sprawią, że do akcji będzie można dołączyć z dowolnego miejsca na świecie. Organizatorzy zachęcają zarówno miłośników gier, jak i osoby, które chcą po prostu wesprzeć ważną społecznie inicjatywę.