Podsumowanie Game Zone Powered by Orange. Wielki finał zakończył cykl wydarzeń

Cykl wydarzeń gamingowych GAME ZONE powered by Orange dobiegł końca wraz z wielkim finałem w CH Promenada w Warszawie. Przez trzy dni, od 11 do 13 kwietnia, centrum handlowe zamieniło się w obszerną strefę dla graczy, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wydarzenia w ramach serii GAME ZONE powered by Orange, organizowane przez sieć centrów handlowych G City, odbywały się w wielu lokalizacjach w całym kraju.