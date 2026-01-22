Podawał się za agenta ICE, chciał ukraść PlayStation 5

United States Immigration and Customs Enforcement, znane w skrócie jako ICE, zdecydowanie nie ma ostatnio dobrej passy. Czy więc jest ktoś, kto chciałby fałszywie podawać się za agenta rzeczonej organizacji?

Okazuje się, że jest! Właśnie takie wytłumaczenie wybrał 35-letni złodziej, który był na tyle nieporadny, że powstrzymał go 17-letni mieszkaniec okradanego domu. Fałszywy agent ICE próbował ukraść PlayStation 5 Dlaczego w ogóle wspominamy o tym na Gram.pl? Zaraz wszystko się wyjaśni, ale omówmy temat po kolei. Tak więc mamy 35-letniego Williama Gregory’ego, który w dzielnicy Beltzhoover w Pittsburgh dokonał włamania. Złodziej wszedł do nieswojego domu przez okno kuchenne i koniec końców został na tym przyłapany. Jaką więc obrał taktykę, by wytłumaczyć to wtargnięcie?

Gregory zaczął tłumaczyć, iż jest agentem ICE i zażądał nawet okazania dokumentów, które miałyby świadczyć o statusie prawnym mieszkańców domu. W pewnym momencie przestępca zaczął grozić nożem przebywającemu na miejscu 17-latkowi. Potem zaś podjął próbę kradzieży konsoli PlayStation 5 i kontrolerów do niej oraz telefonu komórkowego. Sprawa brzmi groźnie, ale finalnie włamywacza udało się powstrzymać. Co ciekawe, dokonał tego sam wspomniany 17-latek, który uderzył Gregory’ego w twarz, pozbawiając go w ten sposób przytomności. Dzięki temu przybyłe do domu służby mogły szybko i sprawnie zatrzymać przestępcę. O sprawie w rozmowie z Action News 4 wypowiedziała się sąsiadka napadniętej rodziny, Crystal Calloway: To cudownie, że ten młody człowiek, napędzany adrenaliną, przystąpił do działania, by obronić swoją rodzinę. Dziękuję za to Bogu.

Sam Gregory otrzymał dwa zarzuty. Jednym z nich było włamanie, drugim zaś zastraszanie na tle etnicznym, gdyż napadnięta rodzina posiadała latynoamerykańskie pochodzenie. Obecnie przestępca przebywa w więzieniu w Allegheny i jak się okazuje, był on już wcześniej poszukiwany przez policję w związku z innym włamaniem oraz posiadaniem broni. Całe zdarzenie miało miejsce w stanie Pensylwania. Tymczasem w Minesocie od kilkunastu dni trwają społeczne protesty przeciwko ICE, związane ze śmiertelnym postrzeleniem młodej kobiety przez jednego z funkcjonariuszy rzeczonej jednostki. Trudno zatem powiedzieć, by złodziej w ramach “przykrywki” wybrał sobie podmiot cieszący się szczególnie dużym zaufaniem.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

