Podawał się za agenta ICE, chciał ukraść PlayStation 5

Maciej Petryszyn
2026/01/22 13:50
United States Immigration and Customs Enforcement, znane w skrócie jako ICE, zdecydowanie nie ma ostatnio dobrej passy. Czy więc jest ktoś, kto chciałby fałszywie podawać się za agenta rzeczonej organizacji?

Okazuje się, że jest! Właśnie takie wytłumaczenie wybrał 35-letni złodziej, który był na tyle nieporadny, że powstrzymał go 17-letni mieszkaniec okradanego domu.

United States Immigration and Customs Enforcement (ICE)
Fałszywy agent ICE próbował ukraść PlayStation 5

Dlaczego w ogóle wspominamy o tym na Gram.pl? Zaraz wszystko się wyjaśni, ale omówmy temat po kolei. Tak więc mamy 35-letniego Williama Gregory’ego, który w dzielnicy Beltzhoover w Pittsburgh dokonał włamania. Złodziej wszedł do nieswojego domu przez okno kuchenne i koniec końców został na tym przyłapany. Jaką więc obrał taktykę, by wytłumaczyć to wtargnięcie?

Gregory zaczął tłumaczyć, iż jest agentem ICE i zażądał nawet okazania dokumentów, które miałyby świadczyć o statusie prawnym mieszkańców domu. W pewnym momencie przestępca zaczął grozić nożem przebywającemu na miejscu 17-latkowi. Potem zaś podjął próbę kradzieży konsoli PlayStation 5 i kontrolerów do niej oraz telefonu komórkowego.

Sprawa brzmi groźnie, ale finalnie włamywacza udało się powstrzymać. Co ciekawe, dokonał tego sam wspomniany 17-latek, który uderzył Gregory’ego w twarz, pozbawiając go w ten sposób przytomności. Dzięki temu przybyłe do domu służby mogły szybko i sprawnie zatrzymać przestępcę. O sprawie w rozmowie z Action News 4 wypowiedziała się sąsiadka napadniętej rodziny, Crystal Calloway:

To cudownie, że ten młody człowiek, napędzany adrenaliną, przystąpił do działania, by obronić swoją rodzinę. Dziękuję za to Bogu.

Sam Gregory otrzymał dwa zarzuty. Jednym z nich było włamanie, drugim zaś zastraszanie na tle etnicznym, gdyż napadnięta rodzina posiadała latynoamerykańskie pochodzenie. Obecnie przestępca przebywa w więzieniu w Allegheny i jak się okazuje, był on już wcześniej poszukiwany przez policję w związku z innym włamaniem oraz posiadaniem broni.

Całe zdarzenie miało miejsce w stanie Pensylwania. Tymczasem w Minesocie od kilkunastu dni trwają społeczne protesty przeciwko ICE, związane ze śmiertelnym postrzeleniem młodej kobiety przez jednego z funkcjonariuszy rzeczonej jednostki. Trudno zatem powiedzieć, by złodziej w ramach “przykrywki” wybrał sobie podmiot cieszący się szczególnie dużym zaufaniem.

Źródło:https://gamerant.com/fake-ice-agent-arrested-playstation/

News
USA
PlayStation 5
PS5
włamanie
kradzież
policja
Stany Zjednoczone
ICE
United States Immigration and Customs Enforcement
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 17:54

Poproszę o korektę artykułu. Piszecie:

"Tymczasem w Minesocie od kilkunastu dni trwają społeczne protesty przeciwko ICE, związane z zabójstwem młodej kobiety przez jednego z funkcjonariuszy rzeczonej jednostki."

Tam nie doszło do zabójstwa, chyba że piszecie o innym incydencie. Nikt nie zakwalifikował tego prawnie jako zabójstwo. Z tego co się orientuje to była samoobrona. W momencie jak ruszyła na niego samochodem - zakwalifikowano to jako atak ze śmiercionośną bronią. 

Warto dodać że ci ludzie regularnie atakują agentów z użyciem samochodów czy blokują im drogę. Strzelec z tego co pisali wcześniej był przeciągnięty samochodem po drodze przez kogoś takiego. 

Warto też dodać że jest nagranie z perspektywy funkcjonariuszy gdzie widać że wielokrotnie kazali jej opuścić pojazd. Widziała funkcjonariusza z przodu, nawet się do niego uśmiechnęła. I mimo tego dała gazu by w niego wjechać po tym jak jej to powiedziała jej partnerka. Wtedy ją zastrzelili. 

Niektórzy idiotycznie tłumaczą że "pewnie przestraszyła się ludzi w maskach". Tym mówię zlitujcie się - przyjechała z innego stanu śledzić agentów federalnych i uprzykrzać im życie. Doskonale wiedziała gdzie jest i co robi. 

Po prostu typowa biała amerykanka która zamiast w pracy była w innym stanie łamać prawo i robić głupoty - nie przyszło jej do głowy że jej czyny mogą mieć konsekwencje bo pewnie nikt nigdy w życiu nie wyciągnął wobec niej konsekwencji. To uprzywilejowanie kosztowało ją życie. Też nie zazdroszczę jak się musi czuć jej partnerka która jej powiedziała by ruszyła na funkcjonariuszy. Jest częściowo odpowiedzialna za jej śmierć. 

Grze
Gramowicz
Wczoraj 14:21

"To cudownie, że ten młody człowiek, napędzany adrenaliną, przystąpił do działania, by obronić swoją rodzinę. Dziękuję za to Bogu."

U nas??? Nie do pomyślenia... A jeszcze, jakby włamywaczem był "inżynier"... Wyobrażacie sobie, co by napisały portale, których nie wymienię z nazwy z ostrożności procesowej?




