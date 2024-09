Poczuj atmosferę kultowych lat 50. w nowej grze Konami. Zapowiedziano Deliver At All Costs

Konami wraz z producentem Far Out Games ogłosili nową grę akcji, w której wcielimy się w rolę kuriera z tajemniczą przeszłością. Na krótkim zwiastunie zobaczyliśmy fragmenty gameplayu oraz poznaliśmy fabułę gry. Deliver At All Costs ma się pojawić na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC za pośrednictwem Steam oraz Epic Games Store.

Deliver At All Costs - opis gry