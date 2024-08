Początek Dragon Age: The Veilguard ma przypominać finał każdej inny gry BioWare

Reżyserka Dragon Age: The Veilguard sugeruje, że początek wspomnianej produkcji będzie na zupełnie innym poziomie, niż finał Dragon Age: Inkwizycja. Według Busche wpływ rytuału sprawi, że zakończenie poprzedniej odsłony serii Dragon Age będzie wyglądać jak „drobna niedogodność”.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również dodać, że nadchodząca odsłona Dragon Age będzie działać natywnie na Steam. Oznacza to, że użytkownicy platformy Valve nie będą zmuszeni do pobierania aplikacji EA App i logowania się na konto Electronic Arts.