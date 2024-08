Dragon Age: The Veilguard będzie lepsze dzięki Anthem. BioWare wyciągnęło wnioski

Kanadyjskie studio zamierza skupić się na tym, co umie robić najlepiej.

John Epler – reżyser kreatywny Dragon Age: The Veilguard – w rozmowie z redakcją 80.lv podkreślił, że BioWare jest studiem, które zawsze skupiało się na aspektach RPG i opowiadaniu historii. Deweloper zaznacza, że jest „dumny z wielu rzeczy” w Anthem. Jednocześnie Epler przyznał, że wspomniana produkcja kładła nacisk na elementy, w których kanadyjskie studio nie czuło się najlepiej.

Pod koniec lipca Electronic Arts ujawniło termin premiery Dragon Age: The Veilguard . Wkrótce powinniśmy natomiast dowiedzieć się, kiedy dokładnie wspomniana produkcja trafi w ręce. Tymczasem jeden z przedstawicieli BioWare przekonuje, że nadchodząca odsłona serii Dragon Age będzie lepsza dzięki… porażce Anthem.

Dla mnie i zespołu największą lekcją było odkrycie, w czym jest się dobrym, a następnie pójście w to na całość. Nie rozpraszaj się zbytnio, nie próbuj robić wielu różnych rzeczy, w których nie masz doświadczenia. Wiele osób z tego zespołu przyszło tutaj, aby stworzyć fabularną grę RPG dla jednego gracza – dodaje Epler.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również dodać, że nadchodząca odsłona Dragon Age będzie działać natywnie na Steam. Oznacza to, że użytkownicy platformy Valve nie będą zmuszeni do pobierania aplikacji EA App i logowania się na konto Electronic Arts.