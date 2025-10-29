Po trzech miesiącach na Disney+ zadebiutuje jeden z największych kinowych hitów

Disney+ ujawniło oficjalną datę premiery filmu Zakręcony piątek 2 na platformie. Film z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, będący kontynuacją wielkiego hitu z 2003 roku, pojawi się na streamingu już 12 listopada.
Zakręcony piątek 2 – data premiery na Disney+
Zakręcony piątek 2 zadebiutował w kinach 8 sierpnia i już po nieco ponad trzech miesiącach zadebiutuje na Disney+. Film zarobił w Ameryce aż 94,1 mln dolarów oraz 58,9 mln dolarów na pozostałych rynkach, co globalnie daje 153,1 mln dolarów. Budżet produkcji wyniósł zaledwie 42 mln dolarów.
