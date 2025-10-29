Zaloguj się lub Zarejestruj

Po trzech miesiącach na Disney+ zadebiutuje jeden z największych kinowych hitów

Radosław Krajewski
2025/10/29 10:00
Kolejna duża nowość zmierza na streaming.

Disney+ ujawniło oficjalną datę premiery filmu Zakręcony piątek 2 na platformie. Film z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, będący kontynuacją wielkiego hitu z 2003 roku, pojawi się na streamingu już 12 listopada.

Zakręcony piątek 2
Zakręcony piątek 2 – data premiery na Disney+

Zakręcony piątek 2 zadebiutował w kinach 8 sierpnia i już po nieco ponad trzech miesiącach zadebiutuje na Disney+. Film zarobił w Ameryce aż 94,1 mln dolarów oraz 58,9 mln dolarów na pozostałych rynkach, co globalnie daje 153,1 mln dolarów. Budżet produkcji wyniósł zaledwie 42 mln dolarów.

Tym razem fabuła skupia się na dorosłej Annie, granej przez Lindsay Lohan, oraz jej nastoletniej córce, które również doświadczają niespodziewanej zamiany miejsc. Film wprowadza jednak nowy, wielopokoleniowy motyw, pokazując, jak bohaterki muszą poradzić sobie nie tylko z własnymi emocjami, ale też z relacjami między różnymi generacjami kobiet w rodzinie.

Za reżyserię odpowiada Nisha Ganatra, znana z filmu Late Night, a scenariusz współtworzyła Jordan Weiss, twórczyni serialu Dollface. Do swoich ról powrócili także inni aktorzy znani z oryginału, w tym Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Lucille Soong i Rosalind Chao. W obsadzie pojawili się również nowi członkowie, m.in. Manny Jacinto oraz Maitreyi Ramakrishnan.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/freakier-friday-release-date-disney-streaming-1236502345/

Popkultura
data premiery
film
Disney
streaming
Lindsay Lohan
Jamie Lee Curtis
Disney+
Nisha Ganatra
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

