Po świetnym RPG-u inspirowanym Gothiciem przyszedł czas na kolejny projekt. Twórcy Drova: The Forsaken Kin z kolejnym ogłoszeniem

W marcu Drova: The Forsaken Kin otrzymała ostatnią dużą aktualizację, a twórcy zakończyli rozwój gry i przeszli do nowego projektu. Dziś poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat tego, co kryje się pod roboczą nazwą Project Topas. Gra znajduje się we wczesnej fazie prac, ale ma powstać na fundamentach Drovy – z tym samym silnikiem, stylem pixel-art i otwartym światem.

Project Topas – nadchodząca gra twórców Drova: The Forsaken Kin

Nowa produkcja ponownie zaoferuje frakcje, rutyny NPC, system śledztwa i znany już model walki. Tym razem jednak starcia mają być płynniejsze i bardziej rozbudowane – pojawi się możliwość grania pełnoprawnym magiem. Twórcy planują także lepiej napisane postacie, bardziej przemyślane lokacje i większy nacisk na immersję, bez prostych wyborów klas postaci. Rozwój naszej postaci ma przebiegać w bardziej naturalny sposób, a nie poprzez bezpośredni wybór na początku rozgrywki.