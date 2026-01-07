Zaloguj się lub Zarejestruj

Po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2 twórcy z Warhorse Studios przesiądą się na nowy silnik?

Jakub Piwoński
2026/01/07 10:00
Oferty pracy sugerują technologiczną zmianą w nowej grze studia.

Po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2, stworzonego – podobnie jak pierwsza część – na CryEngine, Warhorse Studios może szykować istotną zmianę technologiczną. Wszystko wskazuje na to, że czeski deweloper pracuje nad nowym, nieujawnionym projektem opartym na Unreal Engine.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 planują kolejny projekt już na Unreal Engine

Spekulacje wynikają z kilku ofert pracy opublikowanych przez studio w ciągu ostatnich miesięcy. W ogłoszeniu na stanowisko starszego animatora technicznego jako wymaganie wskazano doświadczenie w Unreal Engine, w tym w pracy z animacjami opartymi na fizyce i maszynami stanowymi. Z kolei w ofercie dla inżyniera infrastruktury znajomość narzędzi TeamCity oraz Unreal Engine Horde określono jako dodatkowy atut.

Kolejną poszlaką jest wpis z grudnia 2024 roku na forum tech-artists.org, gdzie użytkownik Knedlo poszukiwał programistów i grafików technicznych do „kolejnego projektu UE”, linkując bezpośrednio do ofert pracy Warhorse. Profil użytkownika wskazuje, że chodzi o Jakuba Holíka, szefa działu technicznego studia.

Warto wyjaśnić, skąd może brać się ten kierunek technologiczny studia. Zarówno CryEngine jak i Unreal Engine to silniki mające swoje mocne strony. CryEngine słynie z realistycznej grafiki i dopracowanych otwartych światów, ale jest trudniejszy w obsłudze i mniej przyjazny dla zespołów developerskich, zwłaszcza mniejszych. Unreal Engine z kolei oferuje ogromną elastyczność, nowoczesne narzędzia do animacji i oświetlenia oraz system Blueprint pozwalający tworzyć mechaniki bez konieczności pisania kodu od zera.

Wydawca gry, Plaion, w odpowiedzi na pytania mediów nie skomentował sprawy. Nie wiadomo więc, czy Unreal Engine zostanie wykorzystany w potencjalnym Kingdom Come: Deliverance 3, czy też w zupełnie nowej produkcji – być może spin-offie lub RPG osadzonym w innym uniwersum. Pewne jest jedno: po ogromnym sukcesie KCD2 Warhorse nie zamierza stać w miejscu, a przyszłość studia zapowiada się wyjątkowo intrygująco.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/kingdom-come-deliverance-2/unreal-engine

News
Warhorse Studios
Unreal Engine
Kingdom Come: Deliverance 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




