Po roku od premiery hitowego RPG na Xbox, gra wreszcie trafi na PS5

Jakub Piwoński
2026/01/09 13:50
Mowa oczywiście o Avowed – tytule Obsidian, który pierwotnie zadebiutował na PC i Xbox Game Pass.

Rok po premierze na PC i Xbox Game Pass, RPG Avowed wreszcie trafia na PlayStation 5. Gra studia Obsidian, jedna z kilku, które wydano w ubiegłym roku, zadebiutowała pierwotnie 18 lutego 2025 roku, ale dopiero 17 lutego 2026 roku gracze PS5 będą mogli zanurzyć się w świecie Eora.

Avoved trafi na PS5, po roku od premiery

Przeniesienie gry na nową platformę to nie tylko adaptacja pod PS5 — Avowed zadebiutuje na PlayStation wraz z dużym Anniversary Update, który wprowadzi zapowiadane nowości. Wśród nich znajdą się m.in. rozwinięte drzewka umiejętności dla klas takich jak Łowca i Wojownik, tryb Nowej Gry Plus, tryb fotograficzny oraz opcje wyboru dodatkowych ras postaci. Po raz pierwszy gracze będą mogli grać m.in. łuskowatym Amauanem, kudłatym Orlanem czy krasnoludem, co ma wprowadzić świeże możliwości personalizacji i stylów gry.

Avowed zdobyło pozytywne opinie zarówno wśród krytyków, jak i graczy, którzy chwalili głębię świata, system walki i rozbudowane drzewka umiejętności. To jeden z trzech tytułów wydanych przez Obsidian w 2025 roku – obok Grounded 2 i The Outer Worlds – które potwierdziły, że studio utrzymuje wysoki poziom jakości swoich produkcji. Rok 2026 zapowiada się równie intensywnie dla zespołu, a przeniesienie Avowed na PlayStation 5 to pierwszy krok w kierunku rozszerzenia zasięgu i udostępnienia gry szerszej publiczności.

Źródło:https://www.eurogamer.net/xbox-rpg-avowed-is-finally-coming-to-playstation-5

News
RPG
Obsidian Entertainment
PS5
Avowed
port gry
Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




