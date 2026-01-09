Po roku od premiery hitowego RPG na Xbox, gra wreszcie trafi na PS5

Rok po premierze na PC i Xbox Game Pass, RPG Avowed wreszcie trafia na PlayStation 5. Gra studia Obsidian, jedna z kilku, które wydano w ubiegłym roku, zadebiutowała pierwotnie 18 lutego 2025 roku, ale dopiero 17 lutego 2026 roku gracze PS5 będą mogli zanurzyć się w świecie Eora.

Avoved trafi na PS5, po roku od premiery

Przeniesienie gry na nową platformę to nie tylko adaptacja pod PS5 — Avowed zadebiutuje na PlayStation wraz z dużym Anniversary Update, który wprowadzi zapowiadane nowości. Wśród nich znajdą się m.in. rozwinięte drzewka umiejętności dla klas takich jak Łowca i Wojownik, tryb Nowej Gry Plus, tryb fotograficzny oraz opcje wyboru dodatkowych ras postaci. Po raz pierwszy gracze będą mogli grać m.in. łuskowatym Amauanem, kudłatym Orlanem czy krasnoludem, co ma wprowadzić świeże możliwości personalizacji i stylów gry.