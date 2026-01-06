Po ponad 30 latach, projektant postaci Final Fantasy IX, Toshiyuki Itahana, odchodzi ze Square Enix

Square Enix traci bardzo wielki talent w postaci projektanta postaci Toshiyukiego Itahany.
Toshiyuki Itahana, projektant postaci do Final Fantasy IX, ogłosił, że opuścił Square Enix po ponad 30 latach pracy w firmie. Artysta był również odpowiedzialny za projekty postaci w seriach Final Fantasy Crystal Chronicles oraz Chocobo.
W skierowanym do fanów oświadczeniu, Toshiyuki Itahana poinformował, że decyzję o odejściu podjął pod koniec ubiegłego roku, tuż po obchodach 25 rocznicy premiery Final Fantasy IX, czyli gry, z którą jest najbardziej kojarzony:
Gdy zacząłem poważnie myśleć o przygotowaniu się do dalszego rysowania przez wiele kolejnych lat, zdecydowałem się odejść ze Square Enix pod koniec zeszłego roku. Miniony rok był ogromnym kamieniem milowym dzięki 25 rocznicy Final Fantasy IX, naprawdę wyjątkowemu wydarzeniu i byłem głęboko wdzięczny, widząc tak wiele osób świętujących FFIX. Wszystkim, którzy świętowali razem z nami oraz tym, którzy odwiedzili wystawy, sklepy i kawiarnie — dziękuję z całego serca! Współpraca z kawiarnią w Osace wciąż trwa! Teraz, gdy prace ilustracyjne i nadzór artystyczny związane z 25-leciem zostały zakończone, czuję ogromną satysfakcję z wypełnienia powierzonej mi roli. Jednocześnie uznałem, że to właściwy moment, aby zamknąć ten rozdział i podjąć nowe wyzwania.
Itahana zapowiedział, że będzie teraz pracował jako niezależny ilustrator i projektant postaci, licząc na to, że uda mu się wykorzystać dotychczasowe doświadczenie przy tworzeniu zupełnie nowych projektów:
Na ten moment wciąż szukam swojej drogi, słucham rad i uczę się od bardziej doświadczonych ilustratorów freelancerów, ale jeśli gdzieś natkniecie się na moje prace, będę bardzo wdzięczny za wasze wsparcie. Wszystkim, którzy grali w gry, przy których pracowałem w Square Enix, oraz wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te lata, serdecznie dziękuję. Z całego serca wyrażam swoją wdzięczność i liczę na dalsze wsparcie w przyszłości.
Final Fantasy IX pierwotnie zadebiutowało w 2000 roku na PlayStation. W 2010 roku gra została ponownie wydana jako PS1 Classic na PS3 i PSP, a w 2012 roku trafiła również na PlayStation Vita. Od kilku lat pojawiają się również informacje o potencjalnym remake’u Final Fantasy IX, który według osób zaznajomionych z planami Square Enix był rozważany kilkukrotnie. W 2021 roku remake Final Fantasy IX znalazł się na liście niezapowiedzianych tytułów ujawnionych w wyniku wycieku bazy danych GeForce Now. Zawierała ona również inne projekty Square Enix, które później doczekały się oficjalnych zapowiedzi, takie jak pecetowa wersja Final Fantasy VII Remake, remaster Chrono Cross oraz Kingdom Hearts 4, więc jest wielce prawdopodobne, że będzie nam dane zagrać w odświeżoną wersję Final Fantasy IX.
