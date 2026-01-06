Po ponad 30 latach, projektant postaci Final Fantasy IX, Toshiyuki Itahana, odchodzi ze Square Enix

Toshiyuki Itahana, projektant postaci do Final Fantasy IX, ogłosił, że opuścił Square Enix po ponad 30 latach pracy w firmie. Artysta był również odpowiedzialny za projekty postaci w seriach Final Fantasy Crystal Chronicles oraz Chocobo.

W skierowanym do fanów oświadczeniu, Toshiyuki Itahana poinformował, że decyzję o odejściu podjął pod koniec ubiegłego roku, tuż po obchodach 25 rocznicy premiery Final Fantasy IX, czyli gry, z którą jest najbardziej kojarzony: