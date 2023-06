Po półtora roku prób rosyjscy hakerzy wykradli wersję testową Stalkera 2

Ukraińskie studio GSC Game World, odpowiedzialne za Stalker 2: Heart of Czarnobyl, twierdzi, że przez „prawie półtora roku” byli atakowani przez rosyjskich hakerów i ostatecznie doprowadziło to do wycieku wersji testowej.

Nasz zespół zidentyfikował lukę wykorzystywaną przez grupę rosyjskich hakerów atakujących firmę przez prawie półtora roku. Niestety, byli w stanie uzyskać dostęp do niektórych z naszych wewnętrznych informacji oraz wersji testowej gry.

Wersja testowa gry Stalker 2 została wykradziona przez rosyjskich hakerów

Studio prosi fanów, aby „nie oglądali ani nie udostępniali żadnych materiałów, które wyciekły z gry”. GSC Game World zapewnia, że nic co wyciekło nie jest gotowe do publikacji i nie odzwierciedla tego co chcą przekazać w ostatecznej wersji gry.