Po fali krytyki odwołano koncert otwierający trasę Marilyna Mansona w Wielkiej Brytanii

Artysta, którego prawdziwe nazwisko to Brian Warner, miał wystąpić 29 października w Brighton Centre w ramach trasy One Assassination Under God Tour. Jednak w miniony weekend fani otrzymali od Ticketmastera wiadomość z informacją, że „wydarzenie zostało odwołane”. Jak się możecie domyślać, sytuacja wzbudziła spore kontrowersje.

Kontrowersje wokół koncertu Marylina Mansona

Na początku czerwca posłanka Partii Zielonych, Sian Berry, wystosowała otwarty list do przewodniczącej Rady Miasta Brighton & Hove, Belli Sankey, w którym domagała się odwołania koncertu Mansona w obiekcie będącym własnością publiczną. Swoją prośbę uzasadniała oskarżeniami o przemoc wobec artysty.