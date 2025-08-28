Po fali krytyki graczy, Blizzard obiecuje przywrócić "szybkość, moc i frajdę” do trybu World of Warcraft Legion Remix

Blizzard reaguje na krytykę graczy i obiecuje zwiększyć ich poziom zadowolenia z obcowania z World of Warcraft Legion Remix.

Blizzard znalazł się na celowniku graczy World of Warcraft, którzy ostro skrytykowali najnowszą odsłonę wydarzenia Remix, opartego tym razem na dodatku Legion z 2016 roku. Powód? Zbyt powolna progresja, ograniczenia czasowe i grind, który zdaniem społeczności odebrał trybowi całą zabawę. Blizzard postanowił zareagować na krytykę. Blizzard reaguje na krytykę graczy i obiecuje poprawę Pierwsza edycja wydarzenia jakim było Mists of Pandaria Remix, okazało się ogromnym hitem. Gracze mogli poczuć się jak w Diablo. Ich postacie były tak potężne, że bez problemu ogarniały najtrudniejsze lochy, a progresja była szybka i satysfakcjonująca. Przy zapowiedzi Legion Remix, Blizzard obiecywał podobne doświadczenie, czyli nieograniczony rozwój mocy, nowy poziom trudności Heroic World Tier i możliwość ponownego przeżycia jednego z najpopularniejszych dodatków w historii World of Warcraft.

Niestety testy na serwerze PTR szybko ostudziły entuzjazm graczy. Okazało się, że nowe linie fabularne i rajdy nie były dostępne od początku, ceny nagród kosmetycznych znacząco wzrosły, a system ulepszania ekwipunku sprawiał, że na realne poczucie mocy trzeba by było czekać nawet miesiącami. Gracze zaczęli porównywać tryb do Legion Classic, narzekając, że progresja jest zbyt powolna i nastawiona na sztuczne wydłużanie czasu gry.

GramTV przedstawia:

Fala negatywnych opinii na Redditcie i YouTube sprawiła, że Blizzard musiał zareagować. Menedżer społeczności, Linxy, ogłosił na forum, że PTR wróci w przyszłym tygodniu z dużymi zmianami. Ich celem ma być przywrócenie “szybkości, mocy i zabawy”, które gracze tak polubili w Mists of Pandaria Remix. Na razie nie wiadomo, jak duże będą zapowiadane zmiany, zwłaszcza że do premiery trybu zaplanowanej na początek października został zaledwie miesiąc. Drobne korekty w liczbach mogą wiele poprawić, ale nie rozwiążą wszystkich problemów, zwłaszcza jeśli Blizzard nie zrezygnuje z blokad czasowych i powolnego odblokowywania zawartości. Gracze są w temacie zgodni, Legion Remix powinien być unikalnym doświadczeniem, a nie kolejnym grindem z ograniczeniami. Teraz pozostaje czekać, aby dowiedzieć się czy Blizzard faktycznie wziął sobie tę wskazówki do serca.