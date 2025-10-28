Po 9 latach gwiazda popularnego science fiction wróciła do swojej roli. Ale nie w sposób, który chcieliby fani

Mimo to dobrze zobaczyć aktora ponownie w kostiumie i charakteryzacji swojego bohatera.

Po latach oczekiwania fani Star Treka mogą wreszcie zobaczyć Zachary’ego Quinto ponownie w roli, która przyniosła mu rozpoznawalność. Aktor, który w trzech filmach J.J. Abramsa wcielał się w kultowego Spocka, raz jeszcze założy strój swojej postaci. Nie jest to jednak zapowiedź nowego filmu z serii science fiction, lecz specjalna halloweenowa odsłona popularnego serialu Brilliant Minds, emitowanego przez NBC. Zachary Quinto ponownie jako Spock, ale nie w nowym filmie z serii Star Trek W odcinku przygotowanym z okazji Halloween Quinto, odgrywający główną rolę dr. Olivera Wolfa, pojawia się w kostiumie Spocka. Scena rozgrywa się podczas szpitalnego przyjęcia, w którym biorą udział członkowie zespołu medycznego z Bronx General Hospital. Wraz z nim w imprezie uczestniczy Tamberla Perry, serialowa dr Carol Pierce, przebrana za Uhurę. Twórcy serialu nie tylko postawili na zabawny ukłon w stronę fanów, ale też zadbali o wszystkie szczegóły, od charakterystycznych uszu po subtelne nawiązania dźwiękowe, które uważni widzowie mogą wychwycić w tle. Zapowiedź specjalnego odcinka Brilliant Minds zobaczycie w tym miejscu.

Dla wielu fanów jest to prawdziwe wydarzenie, ponieważ od premiery filmu Star Trek: W nieznane minęło już dziewięć lat. Od tego czasu Quinto nie pojawił się w żadnym projekcie związanym z serią, mimo że od lat mówi się o powrocie do tzw. „Kelvin timeline”, czyli alternatywnej wersji uniwersum stworzonej przez Abramsa. Kolejny film wciąż znajduje się w fazie planów, lecz brak konkretów sprawia, że entuzjaści Star Treka z coraz większym dystansem podchodzą do tych zapowiedzi. Tym bardziej cieszy więc choćby symboliczny powrót Quinto w nowym kontekście.

Brilliant Minds to serial, który nieustannie zaskakuje zarówno pomysłowością, jak i swoją głębią. Produkcja inspirowana życiem wybitnego neurologa i pisarza Olivera Sacksa, przedstawia losy dr. Olivera Wolfa, genialnego, ale niekonwencjonalnego specjalisty zmagającego się z prozopagnozją, czyli ślepotą twarzy. Schorzenie to uniemożliwia mu rozpoznawanie ludzi, co zmusza bohatera do szukania alternatywnych sposobów rozumienia emocji i relacji. Specjalny odcinek z halloweenowym motywem to nie tylko żartobliwa atrakcja, ale też subtelny komentarz do postaci samego Wolfa. Jego przebranie za Spocka, symbol racjonalności, logiki i walki pomiędzy emocjami a rozumem, doskonale wpisuje się w psychologiczną naturę Wolfa. Widzowie mogą odczytywać tę scenę jako metaforę wewnętrznego konfliktu Wolfa, który, podobnie jak Spock, balansuje pomiędzy chłodnym profesjonalizmem a ludzką wrażliwością.

