Po 61 latach Marvel oficjalnie żegna Iron Mana. To jednak nie koniec Tony'ego Starka

Bohater, który od 1962 roku walczył u boku Avengers w swojej kultowej, zaawansowanej technologicznie zbroi, przechodzi radykalną przemianę, zarówno fizyczną, jak i symboliczną. W nowym komiksie Iron & Frost #1, autorstwa Cavana Scotta, Ruairi Colemana, Roberto Poggiego, Yen Nitro i Joe Sabino, Marvel przenosi akcję dziesięć lat w przyszłość w ramach wydarzenia Age of Revelation. Historia ukazuje świat po ataku sił złowrogiej organizacji Revelation, który doprowadził do upadku rezydencji Avengersów. Dekadę po tragedii Emma Frost powraca na miejsce katastrofy i odkrywa, że Tony Stark uległ dramatycznej przemianie, zarówno ciałem, jak i duchem.

Iron Man to teraz Iron King

Zainfekowany X-Wirusem, który zdziesiątkował Amerykę, Stark stał się mutantem, a jego ciało przybrało metaliczną formę. Od tego momentu nie nazywa się już Iron Manem. Teraz jest to Iron King. W nowej rzeczywistości Avengers już nie istnieją, a Tony Stark przyłącza się do innej organizacji, takiej, która potrzebuje króla. Iron King odbudowuje i przejmuje kontrolę nad Hellfire Club, czyli grupą mutantów znaną z przestępczej działalności i ogromnych wpływów. Klub tradycyjnie rządzony przez tzw. Czarnego Króla, teraz ma nowego przywódcę, żelaznego monarchę. Nowy Hellfire Club działa z ukrycia, z zatopionej siedziby Avengersów i pełni rolę tajnej bazy oporu wobec rządów Revelation. Dla nowego reżimu Tony Stark jest kryminalistą, ale czy naprawdę stał się złoczyńcą?