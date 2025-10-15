Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 61 latach Marvel oficjalnie żegna Iron Mana. To jednak nie koniec Tony'ego Starka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/15 20:00
0
0

Po ponad sześciu dekadach w roli jednego z najważniejszych bohaterów Marvela, Tony Stark oficjalnie rezygnuje z pseudonimu Iron Man.

Bohater, który od 1962 roku walczył u boku Avengers w swojej kultowej, zaawansowanej technologicznie zbroi, przechodzi radykalną przemianę, zarówno fizyczną, jak i symboliczną. W nowym komiksie Iron & Frost #1, autorstwa Cavana Scotta, Ruairi Colemana, Roberto Poggiego, Yen Nitro i Joe Sabino, Marvel przenosi akcję dziesięć lat w przyszłość w ramach wydarzenia Age of Revelation. Historia ukazuje świat po ataku sił złowrogiej organizacji Revelation, który doprowadził do upadku rezydencji Avengersów. Dekadę po tragedii Emma Frost powraca na miejsce katastrofy i odkrywa, że Tony Stark uległ dramatycznej przemianie, zarówno ciałem, jak i duchem.

Iron Man
Iron Man

Iron Man to teraz Iron King

Zainfekowany X-Wirusem, który zdziesiątkował Amerykę, Stark stał się mutantem, a jego ciało przybrało metaliczną formę. Od tego momentu nie nazywa się już Iron Manem. Teraz jest to Iron King. W nowej rzeczywistości Avengers już nie istnieją, a Tony Stark przyłącza się do innej organizacji, takiej, która potrzebuje króla. Iron King odbudowuje i przejmuje kontrolę nad Hellfire Club, czyli grupą mutantów znaną z przestępczej działalności i ogromnych wpływów. Klub tradycyjnie rządzony przez tzw. Czarnego Króla, teraz ma nowego przywódcę, żelaznego monarchę. Nowy Hellfire Club działa z ukrycia, z zatopionej siedziby Avengersów i pełni rolę tajnej bazy oporu wobec rządów Revelation. Dla nowego reżimu Tony Stark jest kryminalistą, ale czy naprawdę stał się złoczyńcą?

Podczas ataku, który zniszczył Avengers Mansion, Emma Frost została ciężko ranna, co zmusiło ją do pozostania w swojej diamentowej formie. Gdy po latach próbuje ponownie skontaktować się z Tonym, zostaje ostrzeżona:

Człowiek, którego znałaś, już nie istnieje, Emmo.

GramTV przedstawia:

Dziesięć lat to długi czas, a utrata przyjaciół i upadek świata jaki znał, wywarły na Starka ogromny wpływ. Iron King to przydomek, którego nigdy nie przyjąłby w normalnych okolicznościach, ale jego nowa rola pokazuje, jak bardzo się zmienił i jak daleko odszedł od ideałów dawnego Iron Mana. W ramach Age of Revelation, Marvel eksperymentuje z przyszłością swoich bohaterów, przedstawiając świat bez klasycznych herosów. W przypadku Tony’ego Starka oznacza to odejście od heroizmu i narodziny wojownika-rebelianta. Teraz, w mrocznym świecie zdominowanym przez mutantów i tyranię Revelation, Iron Man nie mógłby przetrwać, ale Iron King może być ostatnią nadzieją ludzkości.

Jeśli chcecie poznać tę historię to komiks Iron & Frost #1 jest już dostępny w sprzedaży.

Źródło:https://screenrant.com/iron-man-redesign-new-codename-age-revelation

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

