Po 58 latach Marvel uśmiercił jednego z ulubionych przeciwników Spider-Mana

Jak to bywa superbohaterskim świecie, pewnie wcześniej czy później powróci.

Marvel Comics zdecydowało się na odważny ruch w uniwersum Spider-Mana. Wszystko wskazuje na to, że początek 2026 roku przyniesie szokującą śmierć jednego z ulubionych przez fanów przeciwników Pajączka. Jak wynika z najnowszych doniesień, Shocker może nie dotrwać do końca historii i debiutujący przed 58 latach antagonista zginie w najnowszym numerze komiksu. Shocker poniesie śmierć w nowym komiksowym evencie Spider-Mana i Venoma? Od kilku tygodni pojawia się coraz więcej sygnałów z zapowiedzi wydarzenia Death Spiral, które połączy losy serii The Amazing Spider Man i Venom. Wraz z nim do uniwersum Marvela wkroczy zupełnie nowy superzłoczyńca o imieniu Torment. Już na etapie materiałów promocyjnych widać, że jego debiut nie będzie należeć do tych spokojniejszych, a pierwszą dużą ofiarą ma być właśnie Herman Schultz, znany jako Shocker.

Fani szybko zwrócili uwagę na okładki kolejnych zeszytów eventu. Jedna z nich sugeruje obecność ciała przykrytego płótnem, pod którym może kryć się właśnie ciało Shockera. Kolejne ilustracje tylko wzmacniają te podejrzenia, gdyż Torment widziany jest z charakterystycznymi wibrującymi rękawicami, od lat będącymi znakiem rozpoznawczym tego klasycznego złoczyńcy. Całość układa się w ponurą układankę, w której los bohatera wydaje się przesądzony. Nie można jednak całkowicie wykluczyć fabularnego zwrotu akcji. Tożsamość Tormenta wciąż pozostaje tajemnicą, więc teoretycznie możliwy jest scenariusz, w którym Shocker w jakiś sposób sam staje się nowym antagonistą lub traci swoje wyposażenie w innych okolicznościach. Marvel znany jest z mylenia tropów, zwłaszcza w przypadku głośnych eventów komiksowych.

GramTV przedstawia:

Dodatkowe zamieszanie wprowadza obecność Carnage’a. Na jednej z okładek pojawia się krwawy napis sugerujący, że to właśnie on stoi za brutalnym morderstwem. Jeśli tak właśnie się stało, Shocker mógł po prostu znaleźć się w złym miejscu i paść ofiarą krwawej rzezi symbionta. Jeśli doniesienia się potwierdzą, śmierć Shockera zakończy 58-letnią historię postaci obecnej w komiksach Marvela, która debiutowała jeszcze w latach 60. Dla czytelników będzie to nie tylko kolejny dramatyczny moment w sadze o Spider Manie, lecz także symboliczny koniec pewnej epoki klasycznych złoczyńców. Venom #255 trafi do sprzedaży 11 marca. Z kolei The Amazing Spider-Man #24 dostępny będzie tydzień później, czyli od 18 marca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.