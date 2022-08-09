Po 36 latach Dragon Ball Z doczekał się remastera. Żywa paleta barw, lepsza jakość i wyraźne dialogi

Trudno wskazać serię, która odegrała większą rolę w popularyzacji anime na Zachodzie niż Dragon Ball Z. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku Goku oraz Wojownicy Z pojawili się na ekranach telewizorów, zdobywając serca całego pokolenia młodych widzów. Dziś Dragon Ball to jedna z najbardziej dochodowych marek w historii popkultury.

Dragon Ball Z doczekał się kompletnego remastera

Dragon Ball Z niewątpliwie cieszy się legendarnym statusem, ale jego pierwotna jakość obrazu i dźwięku była systematycznie degradowana. W różnych wydaniach stosowano niekonsekwentne kadrowanie, aby dopasować serial do nowoczesnych proporcji ekranu, a błędy przy eksporcie powodowały wyblakłe kolory, nienaturalne filtry i charakterystyczny zielonkawy odcień w niektórych fragmentach. W efekcie współczesne wersje znacząco odbiegały od tego, jak seria wyglądała w czasie oryginalnej emisji.