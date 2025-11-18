Po 34 latach powraca niedoceniony klejnot science fiction. Zapomniany bohater otrzyma drugą szansę

Może w przyszłości przerodzi się to w nową serię.

Ponad trzy dekady po tym, jak kinowa przygoda Rocketeera nie zdobyła serc masowej publiczności, bohater rodem z pulpowej ery retro otrzyma zupełnie nową szansę. W lutym 2026 roku do sprzedaży trafi świeża seria komiksowa, która ma przywrócić blask jednej z najbardziej niedocenionych ikon fantastyki lat 90. ubiegłego wieku. The Rocketeer – kultowy bohater science fiction powróci w nowym komiksie Postać Rocketeera narodziła się w latach 80. na kartach komiksów Dana Stevensa, a ekranizacja z 1991 roku okazała się finansową klapą. Po śmierci twórcy marka na długie lata niemal zniknęła z czytelniczego radaru, jednak wydawnictwo IDW Publishing od początku poprzedniej dekady walczy o jej przetrwanie, regularnie publikując specjalne wydania i krótkie historie.

Teraz wydawca zapowiedział powrót kultowego bohatera science fiction w nowej serii zatytułowanej The Rocketeer: The Island, opartej na zachowanych notatkach twórcy oryginału. Za projekt odpowiadają John Layman, Jacob Edgar oraz K.J. Díaz. Fabuła zabierze czytelników do lat 30. ubiegłego wieku, gdzie bohater wyruszy na misję ratunkową związaną z tajemniczym zniknięciem Amelii Earhart. Na odciętej od świata wyspie natrafi na zagrożenia, jakich nawet on nie mógł się spodziewać. To absolutna frajda móc wskrzesić tę legendę. Ten komiks to czyste, nieokiełznane przygodowe szaleństwo – powiedział John Layman.

Rysownik Jacob Edgar podzielił entuzjazm scenarzysty: Możliwość współtworzenia nowej historii Rocketeera to spełnienie marzeń. Uwielbiam ten świat, a ta opowieść jest idealnym powrotem do stylu, który pokochali fani. Rocketeer nie został globalną marką o statusie dorównującym innym dziełom science fiction, ale wciąż cieszy się oddaną społecznością czytelników, która docenia klasyczną erę lotnictwa i klimat przygód z pogranicza fantastyki i pulpowych magazynów. Wydawnictwo IDW Publishing odegrało w tej historii kluczową rolę, publikując od 2011 roku liczne specjalne odsłony i antologie. Ostatnim komiksowym akcentem serii była publikacja The Rocketeer One-Shot #1 w 2023 roku, jednak dopiero w przyszłym roku fani doczekają się pełnoprawnej nowej historii osadzonej w tym świecie. Nowy komiks trafi do sprzedaży 25 lutego 2026 roku, a fani mogą liczyć na historię, która w pełni odda ducha pulpowych bohaterów i klasycznej fantastyki przygodowej. Kto wie, może przy większym zainteresowaniu powieścią graficzną powstanie nowy film lub serial z przygodami Człowieka-Rakiety.

