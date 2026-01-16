Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 26 latach powraca najsilniejsza forma Jokera w uniwersum DC

Radosław Krajewski
2026/01/16 14:00
Książę Zbrodni stanie się niepowstrzymany.

Po ponad ćwierćwieczu przerwy do uniwersum DC oficjalnie powrócił jedna z najbardziej przerażających i absurdalnie potężnych form Jokera. W trzecim zeszycie wydarzenia DC K.O. czytelnicy są świadkami triumfalnego powrotu Emperor Jokera, formy, która ostatni raz siała chaos na kartach komiksów w 2000 roku.

Emperor Joker powrócił w nowym numerze wydarzenia DC K.O.

DC K.O. to turniej na śmierć i życie, w którym ośmiu ocalałych bohaterów i złoczyńców walczy o prawo do władania Sercem Apokolips, artefaktem zdolnym pokonać Omega King Darkseida. Najnowsza runda rywalizacji wprowadza jednak dodatkowy zwrot akcji. Uczestnicy mogą przywrócić do walki jednego wcześniej wyeliminowanego zawodnika i stanąć do pojedynku w parach.

Zatanna decyduje się wskrzesić Johna Constantine’a, natomiast Joker sięga po rozwiązanie, które dla fanów DC brzmi jak zapowiedź totalnej katastrofy. Jego wybór pada na Mistera Mxyzptlka, istotę z piątego wymiaru znaną z niemal nieograniczonej mocy manipulowania rzeczywistością.

Dzięki Misterowi Mxyzptlkowi, Joker może ponownie osiągnąć swoją najbardziej przerażającą formę. Ta wersja Jokera zadebiutowała w Superman Vol. 2 numer 160, kiedy Książę Zbrodni podstępem przejął niemal całość mocy Mxyzptlka i stał się istotą bliską mocy bogów. W DC K.O. #3 historia zatacza koło. Joker ponownie korzysta z potęgi piątego wymiaru i bez większego wysiłku rozprawia się z Zatanną oraz Constantine’em, traktując starcie jak makabryczny żart.

Twórcy zeszytu nie tylko przywracają Emperor Jokera pod względem fabularnym, ale także wizualnym. Nowoczesna interpretacja klasycznego projektu prezentuje Jokera w przesadnym stroju, który idealnie oddaje skalę jego szaleństwa i władzy. Co istotne, ten stan nie jest trwały. Po zwycięstwie Joker oddaje Mxyzptlka z powrotem do piątego wymiaru, a sam traci boskie moce.

DC K.O. #3 jest już dostępny w sprzedaży.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

