Po 18 latach w Half-Life 2 naprawiono błąd z pociągiem. Team Fortress 2 z nową aktualizacją, ale gracze narzekają

Valve niespodziewanie naprawiło błąd, który od 2007 roku irytował fanów Half-Life 2. Studio opublikowało też aktualizację do Team Fortress 2, lecz część zmian została już cofnięta po negatywnym odbiorze. Gracze docenili poprawki w Half-Life 2, ale zarzucili Valve brak konsekwencji przy łatkach do TF2.

Half-Life 2 – koniec problem ów z poci ągiem po 18 latach

W misji „Highway 17” gracze musieli unikać pociągu wyjeżdżającego z mgły. Po premierze dodatku Episode Two jego prędkość zwiększono, przez co wyminięcie go stało się znacznie trudniejsze. Wielu graczy zaczęło po prostu czekać, aż pociąg przejedzie. Teraz Valve przywróciło oryginalne tempo maszyny, przy okazji naprawiając dwa inne błędy: strzelanie przez ściany przez NPC w misji „Entanglement” oraz problem z Alyx, która mogła blokować przejście do teleportera.