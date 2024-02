Po 14 latach w wielki hit z iOS można zagrać także na komputerze. Powstał nieoficjalny port Infinity Blade

Premiera Infinity Blade na iOS była wielkim zaskoczeniem, ponieważ ta działająca na silniku Unreal Engine gra, wyglądała po prostu oszałamiająco. Bez wątpienia w 2010 roku nie było innych produkcji mogących z nią pod tym względem rywalizować. Do tego oferowała niezwykle wciągająca rozgrywkę i ciekawe rozwiązania gameplayowe, których nie widywało się na mobilkach. Okazuje się, że 14 lat po premierze, ktoś podjął się zrobienia jej portu na PC.

Infinity Blade - powstał nieoficjalny port gry na PC

Wszystko co trzeba zrobić, żeby wypróbować Infinity Blade na PC, to pobrać plik, rozpakować go i uruchomić grę.

Bardzo istotne jest, że twórca portu pokusił się o szereg ulepszeń. Otrzymujemy tekstury w wyższej rozdzielczości, zmian w oprawie graficznej i rozmaite dostosowania do nowej platformy.