Po 13 latach gracz odkrył zapomniany profil z jedną grą w bibliotece. Haker przypomniał mu o starym koncie Steam

Gracz znany jako Influence_X otrzymał powiadomienie e-mail o próbie odzyskania dost ępu do konta Steam. Wiadomość napisana była cyrylicą, a według danych dostęp próbował uzyskać ktoś z Europy Wschodniej. Jak się jednak okazało, konto należało do niego – choć nie logował się na nie od prawie 13 lat.

Jeden z użytkowników Reddita opisał nietypowy przypadek próby kradzieży konta Steam, które… sam dawno temu zapomnia ł, że istnieje. Choć sytuacja miała potencjał na poważny incydent, ostatecznie całość przybrała zabawny obrót.

Ku zaskoczeniu gracza, jedynym tytułem w bibliotece był Dark Messiah of Might & Magic, który otrzyma ł jako dodatek do karty graficznej od Nvidii. Co ciekawe, gra pojawiła się w bibliotece dwukrotnie – jako kampania singleplayer oraz osobno jako tryb multiplayer.

Użytkownik nie korzystał już ze starego adresu e-mail w Hotmailu, ale miał go połączonego z nową skrzynką, dzięki czemu zauważył próbę włamania. Jak żartują internauci, tym samym haker przerwał imponującą serię 4712 dni bez logowania. Choć nie doszło do przejęcia konta, niektórzy użytkownicy przypominają o rosnącym zainteresowaniu cyberprzestępców starszymi profilami.

Takie konta – z niskim numerem ID – często traktowane są jako bardziej „wartościowe” lub prestiżowe, nawet jeśli nie zawierają bogatej biblioteki. Dodatkowo niektóre z nich mogą mieć niezabezpieczone metody odzyskiwania dostępu lub pozostałości po przestarzałych systemach logowania.