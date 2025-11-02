Niespodzianka dla graczy Final Fantasy 14. Twórcy przywracają niedostępne wcześniej nagrody z trybu The Feast

To może być całkiem niezły powód, aby wrócić do Final Fantasy 14 i nadrobić kilka rzeczy

Square Enix ogłosiło, że Final Fantasy 14 stopniowo przywróci część kosmetycznych nagród z nieistniejącego już trybu PvP The Feast. Ta decyzja została podjęta po licznych prośbach społeczności, które dotyczyły możliwości ponownego zdobycia tych ekskluzywnych przedmiotów. Do Final Fantasy 14 powróci stara zawartość Tryb The Feast funkcjonował w Final Fantasy 14 od dodatku Heavensward aż do Shadowbringers, będąc jedną z głównych aren PvP w grze. Rozgrywki polegały na rywalizacji drużyn, które zdobywały medale za pokonanych przeciwników. Choć nagrody z The Feast miały charakter czysto kosmetyczny, wiele z nich było dostępnych wyłącznie dla 100 najlepszych graczy z każdego centrum danych, co czyniło je wyjątkowo trudnymi do zdobycia. Wraz z premierą Endwalkera tryb został wycofany, a jego miejsce zajęła nowa forma rywalizacji, czyli Crystalline Conflict.

Podczas zakończenia transmisji Letter from the Producer Live #89, reżyser i producent Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, potwierdził, że Square Enix przywróci repliki nagród z The Feast. Ze względu na wzrost liczby graczy w czasie dodatków Shadowbringers i Endwalker, wielu fanów nie miało okazji zdobyć tych unikalnych przedmiotów. Yoshida zapowiedział, że nagrody będą stopniowo dodawane do gry, choć nie określono jeszcze dokładnej częstotliwości ich pojawiania się. Wśród potencjalnie powracających przedmiotów znajdują się zestawy zbroi oraz wierzchowce, co potwierdził jeden z użytkowników Reddita, VanillaSeparate4493, publikując listę możliwych nagród.

Wraz z aktualizacją 7.4, która zadebiutuje 16 grudnia, Final Fantasy 14 wprowadzi również duże zmiany w systemie glamour. Square Enix złagodzi ograniczenia dotyczące typów zbroi, które można nakładać na różne klasy. Dzięki temu gracze będą mogli tworzyć niecodzienne kombinacje wizualne. Przykładowo Dark Knight będzie mógł wyglądać jak White Mage lub Pictomancer. Ograniczenia dotyczące broni pozostaną jednak w kwestii mocy ze względu na kwestie animacji. Obecnie część dawnych nagród z PvP można zakupić w The Wolves’ Den za pomocą Wolf Marks lub Trophy Crystals, zdobywanych w różnych trybach PvP. Nie jest jednak pewne, czy stare zestawy zbroi z The Feast zostaną dostosowane do ras Viera i Hrothgar, które w aktualizacji 7.3 otrzymały poprawki w wyglądzie hełmów i nakryć głowy.